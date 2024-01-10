Литва усиливает военное сотрудничество с Украиной: одобрено помощь на 200 млн евро

В Украину литовские партнеры отправят боеприпасы, генераторы, системы детонации, а также бронетранспортеры.

В среду, 10 января, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил об одобрении пакета долгосрочной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов евро.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с посетившим Вильнюс президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали в Совете национальной обороны Литвы.

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“В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации. В феврале – бронетранспортеры М577. Будем тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности", – уточнил Гитанас Науседа.

Президент Зеленский отметил, что "оружие, техника, тренировка наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию – все это придает нам силы".

"Спасибо за новую оборонную поддержку, по которой сейчас договорились, – не просто за помощь, а за совместное производство, в частности, средств борьбы с дронами, того, что очень нужно на фронте. А также по другим направлениям в оборонном производстве: соответствующие документы сегодня заключены", — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс 10 января, где проведет переговоры с президентом, премьером и другими литовскими политиками.

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