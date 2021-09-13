Литва ввела ограничения для людей без ковидного "паспорта": запрещены ТЦ, кафе и спортклубы

Литва ввела ограничения для людей без ковидного "паспорта": запрещены ТЦ, кафе и спортклубы

Для посещения крупных ТЦ, кафе и ресторанов нужно иметь специальный документ.

Литва с 13 сентября ввела жесткие карантинные ограничения для людей, которые не имеют так называемого "паспорта возможностей". Такой документ могут получить те, кто переболел коронавируса, вакцинировался от него или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает местное издание Delfi.

Что нельзя лицам без "паспорта возможностей":

попасть в магазины с товарами не первой необходимости, в торговые центры, на рынки, если их площадь превышает 1500 квадратных метров;

посещать кафе и рестораны внутри;

пользоваться услугами салонов красоты, ходить в спортклубы, на мероприятия с участием более 500 человек.

Что позволено людям без "паспорта возможностей":

ходить в продовольственные магазины и на продуктовые рынки, в магазины с товарами для животных, в аптеки, салоны оптики, в ортопедические салоны, в магазины, торгующие растениями, семенами, удобрениями. (Только в те, что находятся в торговых центрах, или которые имеют отдельный вход, а их площадь не более 1500 кв.м).

заказывать еду на вынос;

получить услуги в барах и кафе на летних террасах;

пользоваться услугами АЗС, небольших ремонтных мастерских;

получить услуги бюро ритуальных услуг;

посещать библиотеки, музеи, выставки;

получать социальные, юридические и необходимые услуги в госучреждениях и муниципальных учреждениях;

посещать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, беременных и несовершеннолетних;

получать социальные услуги.

К слову, несмотря на наличие "паспорта возможностей", всех граждан просят соблюдать меры предосторожности, например, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, носить маски.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине с приходом осени начала стремительно ухудшаться и регионы оказались на пороге усиления карантинных ограничений. Вскоре в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидопасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

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