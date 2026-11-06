Литва выделила €12,3 миллиона в поддержку украинцев: на что направят средства

Флаг Литвы / © Getty Images

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Правительство Литвы одобрило выделение 12,3 миллиона евро на социальную поддержку украинцев, нашедших убежище в стране из-за полномасштабной войны России. Об этом сообщает Delfi .

Большинство этой суммы – около 12,1 миллиона евро – предназначено для возмещения расходов за июль-сентябрь 2026 года. Почти 6,7 миллиона евро предусмотрено на выплаты детям, около 1,8 миллиона – на социальные выплаты, 1,5 миллиона – на частичную компенсацию аренды жилья.

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Еще почти 1,1 миллиона евро будут направлены на социальную помощь и покрытие расходов на отопление и водоснабжение.

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Отдельно 213 тысяч евро выделили на расходы за октябрь-ноябрь. Речь идет, в частности, об опеке прибывших без сопровождения несовершеннолетних украинцев, единовременных выплат на обустройство и компенсацию расходов на обучение детей.

В Минфине Литвы объяснили, что дополнительное финансирование выделяется по фактическим обращениям, поскольку при подготовке бюджета точно определить потребности было сложно.

Другим решением правительство выделило 30,1 миллиона евро на ноябрьские компенсации расходов по предоставлению индивидуальной помощи людям с инвалидностью. В общей сложности Министерство социальной защиты и труда получит более 42,4 миллиона евро заемных средств.

Напомним, что Литва после прорыва вооруженных из Беларуси отправляет войска к границам России.

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