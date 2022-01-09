Литва выплатила 100 тысяч евро компенсации одному из организаторов теракта 11 сентября

Литва выплатила 100 тысяч евро компенсации одному из организаторов теракта 11 сентября

По жалобе осужденного, его незаконно содержали в тюрьме ЦРУ.

Литва выплатила присужденную европейским судом по правам человека (ЭСПЧ) компенсацию одному из организаторов теракта 11 сентября палестинцу Абу Зубайде за незаконное содержание в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под Вильнюсом.

Об этом сообщает информационная служба Литовского национального радио и телевидения со ссылкой на данные министерства юстиции Литвы.

Осужденному палестинцу было переведено 100 тысяч евро, еще 30 тысяч евро переведено его адвокату.

"4 января мы получили подтверждение, что деньги получены, и в тот же день информировали комитет Европейского совета, осуществляющий надзор за исполнением судебных решений, о выплате компенсации", — говорится в информации министерства юстиции.

Абу Зубайде обвиняется в причастности к теракту 11 сентября 2001 года и сейчас находится на базе Гуантанамо на Кубе.

Палестинец, родившийся в Саудовской Аравии, выиграл дело против Литвы в Европейском суде по правам человека более трех лет назад. Суд постановил, что он незаконно содержался в секретной тюрьме в Литве и обязал Литву выплатить 130 тысяч евро компенсации.

Литва не признает, что в стране действовала тюрьма ЦРУ.

Напомним, что в Литве заявляют, что НАТО должно отвергнуть требования Путина и предъявить ему свои.

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