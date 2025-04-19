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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Литва закрывает «ахиллесовую пятку» НАТО: что известно

Новый военный маршрут между Литвой и Польшей должен предотвратить блокирование Балтии в случае нападения России.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Граница Литвы

Литовские пограничники / © Associated Press

Литва начала масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры у Сувалкского коридора — стратегически уязвимого маршрута между Беларусью и Калининградской областью России.

Об этом сообщило издание Politico.

Как сообщил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью Politico, к 2028 году будет обновлено 113 км дорог и 8 мостов, а также создан второй специализированный транспортный маршрут для опрокидывания войск и техники из Польши.

Один из двух основных путей между Литвой и Польшей адаптируется под военные нужды (первый уже имеет двойное назначение).

«Особенно в районе Сувалок обсуждаются новые меры по защите вдоль границ с Калининградом и Беларусью», — заявил Годляускас.

Также оговариваются средства защиты от радиоэлектронных атак. Проект реализуется совместно с Польшей за собственные средства, без привлечения бюджетов НАТО или ЕС.

Напомним, Белый дом представил план контроля за прекращением огня в Украине.

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