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Литва закрывает «ахиллесовую пятку» НАТО: что известно
Новый военный маршрут между Литвой и Польшей должен предотвратить блокирование Балтии в случае нападения России.
Литва начала масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры у Сувалкского коридора — стратегически уязвимого маршрута между Беларусью и Калининградской областью России.
Об этом сообщило издание Politico.
Как сообщил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью Politico, к 2028 году будет обновлено 113 км дорог и 8 мостов, а также создан второй специализированный транспортный маршрут для опрокидывания войск и техники из Польши.
Один из двух основных путей между Литвой и Польшей адаптируется под военные нужды (первый уже имеет двойное назначение).
«Особенно в районе Сувалок обсуждаются новые меры по защите вдоль границ с Калининградом и Беларусью», — заявил Годляускас.
Также оговариваются средства защиты от радиоэлектронных атак. Проект реализуется совместно с Польшей за собственные средства, без привлечения бюджетов НАТО или ЕС.
Напомним, Белый дом представил план контроля за прекращением огня в Украине.