Мир
228
Литва закрывает границу с Беларусью: в чем причина

Литва объявила о закрытии границы с Белоруссией после многочисленных нарушений воздушного пространства.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Литовский пограничник

Литовский пограничник / © Associated Press

Литва временно закрывает государственную границу с Беларусью из-за постоянных нарушений своего воздушного пространства белорусской стороной.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Вильнюс заявил решительный протест Минску, отметив, что регулярные инциденты с нарушением воздушного пространства расцениваются как элемент гибридной атаки.

"Литва считает умышленное бездействие белорусских государственных органов актом гибридной агрессии. В этой связи граница с Беларусью закрывается до дальнейшего сообщения", - говорится в заявлении.

Ранее литовские военные неоднократно фиксировали случаи, когда белорусские вертолеты и беспилотники пересекали воздушное пространство страны.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович после совещания в воскресенье, 26 октября, заявил, что полиция и армия усилят сотрудничество для противодействия зондам, запускаемым из Беларуси.

Также Вильнюс не раз обвинял Минск в содействии нелегальной миграции на границе с ЕС.

