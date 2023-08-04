Литва закрывает пункты пропуска на границе с Беларусью: "Все приготовления уже сделаны"

В Литве признались, что тайно подготовились к любому развитию событий со стороны "вагнеровцев" в Беларуси.

Литва планирует закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью на фоне передислокации и провокаций наемников "Вагнера" в РБ.

Об этом пишет LRT со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Литвы Арнольда Абрамавичюса.

"В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска. Если сегодня в Польше работает один пункт пропуска, то у нас их шесть. Одной из мер пресечения было бы сокращение с шести пунктов пропуска до четырех", – сказал Абрамавичюс.

Отмечается, что в стране рассматривается закрытие пунктов пропуска "Шумск" и "Тверечь". Решение об этом должно принять правительство Литвы.

Заместитель командующего Государственной пограничной службой Литвы Саулюс Некрашявичюс отметил, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью снизит риск возникновения угроз.

"Если мы уменьшаем количество инцидентов, мы уменьшаем и угрозы", – сказал он.

По словам Некрашявичюса, Шумский и Тверецкий пункты отличаются ограниченной пропускной способностью транспорта и людей.

"Не весь транспорт проезжает через КПВВ Твереча и Шумск, это связано с дорогами, инфраструктурой пунктов пропуска, с возможностями соседней страны и инфраструктурой там – давно договорились, что не все транспортные средства проедут через эти пункты пропуска. Через пункт пропуска "Тверечь" транспортные средства с грузом не проезжают, через "Шумскую" проходят только транспортные средства массой до 3,5 тонн", — пишет издание.

По его словам, при рассмотрении вопроса о закрытии нескольких пунктов пропуска учитываются не только национальные, но и региональные решения.

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"Польские соседи несколько этапов закрыли пункты пропуска с Беларусью, сейчас у них один международный автомобильный пункт пропуска и три-четыре железнодорожных. Таким образом, мы способствовали бы региональному решению о применении единых мер", — сказал Некрашявичюс.

В свою очередь глава Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Литвы Лауринас Кашчюнас также добавил, что на фоне ситуации с наемниками "Вагнера" в Беларуси закрытие некоторых литовских пограничных пунктов является "лишь вопросом времени".

"Мы немного отличаемся от поляков. Поляки больше публично демонстрируют силу на границе. Мы этого не делаем публично, но весь план, все приготовления сделаны. На каком-то этапе присоединилась бы и наша армия", – сказал Кашчюнас.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Встреча прошла на фоне провокаций со стороны Беларуси, где сейчас расположились "вагнеровцы". Обе страны отметили, что весь блок НАТО остается бдительным и готовым к любому возможному сценарию развития событий.

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