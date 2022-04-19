Литва запретила использовать любую символику российских оккупантов: нарушителей ожидает большой штраф

Сейм Литвы запретил ношение георгиевской ленты, а также написание в публичном пространстве букв Z и V.

Соответствующие поправки в кодекс административных правонарушений и в закон о собрании приняли 124 депутата. Против оказался только один член литовского парламента.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать судьбы Украины", — отметила с трибуны законодательного собрания один из инициаторов запрета Моника Ошмянскене.

Лица, которые нарушат запрет, должны будут оплатить штраф в размере от 300 до 700 евро, в то же время юридические лица должны будут отдать за нарушение 1,2 тыс. евро.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины (Z и V).

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