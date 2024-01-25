Литва запретила своим военным и служащим посещать РФ, Беларусь и Китай: детали

Правительство Литвы запретило военнослужащим и уставным служащим поездки в Российскую Федерацию, Беларусь и Китай вне службы, которые "составляют угрозы безопасности" стране.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство обороны.

"В Стратегии национальной безопасности указано, что Российская Федерация, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика представляют угрозы безопасности Литвы и ее гражданам, среди таких угроз — шпионаж против Литвы со стороны разведывательных служб и служб безопасности этих стран", — говорится в проекте постановления.

Литовское ведомство отмечает, что эти страны собирают информацию о гражданах Литвы, имеющих право доступа к секретной информации, ищут их уязвимые места и стремятся использовать для вербовки на своей территории или в третьих странах. Кроме того, разведка и службы безопасности России и Беларуси проводят допросы и провокации въехавших на их территорию литовских граждан.

Правительство также установило случаи и процедуры, позволяющие посещать страны, включенные в список. В частности, разрешение может быть выдано в случае смерти близких родственников и супругов, во время осуществления родительских или попечительских прав, а также в вопросах имущественных прав, которые не могут быть решены заочно.

К слову, в конце прошлого года Сейм принял поправки к закону, запрещающему военным и уставным служащим выезжать в недружественные страны, и поручил правительству составить список таких стран.

Напомним, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сравнил российские школы в Литве с "гетто s плакатами Путина". По его словам, сейчас закрывать эти учебные заведения не нужно. В то же время, убежден Бенкунскас, "надо посмотреть на содержание – что происходит в этих школах".

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