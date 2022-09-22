Литва запретила трансляцию российских и белорусских каналов

В четверг, 22 сентября, Сейм Литвы срочно принял поправку к закону, предусматривающему временный запрет российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране.
За соответствующую поправку в Литве проголосовали 113 депутатов литовского Сейма, воздержались четверо парламентариев, против не проголосовал никто.
Об этом сообщает Delfi.
"Поправка предусматривает временный запрет на ретрансляцию и распространение радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ в сети Интернет, созданных лицами, прямо или косвенно управляемыми, контролируемыми или финансируемыми Россией и Беларусью. Это положение будет действовать до 16 октября 2024 года", — говорится в сообщении.
Глава Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис, который представил соответствующий проект поправки к закону, заявил, что "сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационное пространство".
В Сейме Литвы заявили, что желающие смотреть российские или белорусские программы всегда найдут для этого другие способы. Решение было принято в срочном порядке, поскольку в пятницу истек срок действия постановления Сейма о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, запрещавшего ретрансляцию программ, распространяющих дезинформацию.
Напомним, ранее Министерство обороны Литвы распорядилось привести свои войска в режим повышенной боевой готовности в связи с объявленной частичной мобилизацией на территории России.
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