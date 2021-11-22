Литва заявила о новой тактике белорусских пограничников в проталкивании мигрантов к литовской территории

Литва заявила о новой тактике белорусских пограничников в проталкивании мигрантов к литовской территории

Теперь группы мигрантов небольшие — состоят из 3-5 человек.

Литва заявила, что белорусские пограничники ввели новую тактику проталкивания мигрантов через границу, что значительно усложняет работу литовской стороны.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на главу Службы охраны государственной границы Литвы Рустама Любаева.

Также читайте Мигрантский кризис: Литва создала военную базу на границе с Беларусью

"Мы заметили, что изменилась тактика – белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов – по 3-5 человек, это усложняет процесс поиска этих групп, их фиксирование и задержание. Однако этих людей все равно задерживают", – сказал в понедельник утром Любаев LRT.

За прошедшие сутки из Беларуси в Литву пытались попасть 70 нелегальных мигрантов. Литовские пограничники их задержали, однако по гуманитарным причинам решили пропустить двух мигрантов, сообщил Любаев.

Стоит отметить, что с начала августа пограничники получили право не впускать иностранцев, которые переходят границу с Беларусью в запрещенных местах. С тех пор в Литву не пустили около 7250 беженцев.

В этом году незаконно в Литву попали более 4000 мигрантов.

Напомним, страны Большой семерки убеждены, что миграционный кризис в Беларуси – это лишь попытка отвлечь внимание мира от игнорирования международного права. Страны выразили поддержку Польше, Литве и Латвии. В G7 подчеркнули, что действия самопровозглашенного Президента Беларуси по поводу мигрантов не заставят международное сообщество забыть о ситуации, которая происходит и в самой стране.