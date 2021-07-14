Литва значительно снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев: какая цена

Речь идет о визах, которые имеют долгосрочный срок, например для трудоустройства, обучения и воссоединение семьи.

Литва снизила стоимость национальных долгосрочных виз для Украины. Так, цену для оформления документа установили на уровне € 60.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

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Он рассказал, что литовская сторона предлагала установить € 120 за визу для трудоустройства, обучения и воссоединение семьи, но украинским дипломатом удалось договориться о цене, которая ниже на половину.

"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Из € 120, как предлагала литовская сторона, до € 60. Соответствующее соглашение сегодня утвердил правительство. Благодарен литовским партнерам за дружественный шаг навстречу", — сообщил Кулеба.

Напомним, в Польше почти половина работников из Украины непрерывно работает без оформления визы в течение безвизового режима — максимум три месяца. Таких работников в соседней стране 47%. Еще 30% работников приезжает на работу в Польшу сроком от 3 до 6 месяцев; 14% работают от 6 до 12 месяцев; 4% — более года.

Ранее сообщалось, в Польше в целом более 483 тысяч иностранцев сейчас имеют вида на жительство. Всего — более 265 тысяч — украинцы, которые только за последние три месяца получили более 20 тысяч временных видов на жительство в соседней стране.

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