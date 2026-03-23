Литву атаковал неизвестный дрон, который не заметили радары ПВО

На месте падения дрона в Литве

Реклама

На территории Литвы в Варенском районе, граничащем с Беларусью, упал и взорвался неизвестный беспилотник. Литовские военные утверждают, что полет этого дрона не заметили радары противовоздушной обороны.

Об этом сообщает литовский государственный вещатель LRT.

Представитель Вооруженных сил Гинтаватаус Цюнис на пресс-конференции сообщил, что на месте происшествия собирают и исследуют обломки объекта, который взорвался.

Реклама

По его словам, официальные выводы можно будет сделать только после завершения расследования.

«Уже найден двигатель внутреннего сгорания. Такие двигатели используются в некоторых дронах», — добавил военный.

Местные жители рассказывают, что сначала услышали звук, похожий на полет дрона, а через несколько секунд — мощный взрыв. Полет дрона также зафиксировали на видео.

Вероятный беспилотник упал в покрытое льдом озеро. Местами лед растаял, поэтому добраться до него непросто.

Реклама

Представитель Вооруженных сил Литвы предположил, что дрон мог оказаться на территории страны, прилетев из соседней Беларуси.

«Мы находимся очень близко к белорусской границе. Хотя мы еще не проводили расследование, наиболее вероятно предположение, что он происходит из этой страны», — сказал Гинтаваус Цюнис.

Озеро, в которое упал неизвестный дрон

При этом он добавил, что объект не был зафиксирован основными радарами Вооруженных сил Литвы, которые контролируют воздушное пространство страны.

Взрыв дрона в Литве — заявление премьера

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене завтра, 24 марта, созывает заседание Комиссии по вопросам нацбезопасности из-за падения беспилотника возле границы с Беларусью.

Реклама

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, завтра в 10.00 я созываю заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором будут представлены все обстоятельства, связанные с этим инцидентом», — отметила она.

Ругинене подчеркнула, что объект, который упал в Варенском районе, не представляет опасности для местных жителей.

«На месте происшествия работают полиция, Департамент пожарной охраны и спасения, к месту происшествия направляются вертолет ВВС и другие силы — активирован план „Щит“. Всей открытой информацией Литовская армия будет регулярно делиться с общественностью и как можно быстрее», — добавила премьер Литвы.

Реклама

Что говорят эксперты

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в комментарии телеканалу «Киев 24» предположил, что дрон, который залетел на территорию Литвы, мог быть российским тестированием.

По его словам, Россия старается не делать резких провокаций и не доводить свои атаки до пика.

Жовтенко считает, что россияне стремятся сделать так, чтобы ситуация с гибридными атаками стала «новой нормальностью» и НАТО не реагировало остро, а шок от кризиса не объединил союзников.

Напомним, накануне, 22 марта, в литовской столице Вильнюсе аэропорт приостановил работу из-за угрозы с территории Беларуси.