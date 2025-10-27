Литву атакуют зонды из Беларуси: военные готовят противодействие

Литва готовит противодействие зондам из Беларуси

Реклама

Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович после совещания в воскресенье, 26 октября, заявил, что полиция и армия усилят сотрудничество для противодействия зондам, которые запускаются из Беларуси.

Об этом сообщает Delfi

По его словам, в случае их появления в воздушном пространстве Литвы сразу же будут закрыты определенные зоны.

Реклама

«Как только заметят в воздушном пространстве летящий объект, можно будет закрыть соответствующую зону. Вся Литва разделена на 24 зоны, поэтому в течение 10 минут можно закрыть конкретную зону и принять меры», — сказал он.

Глава литовского оборонного ведомства не уточнил, какие именно меры будут приниматься, объяснив это необходимостью не раскрывать информацию для злоумышленников.

«Сможем использовать определенные элементы ПВО, разведки, это дает быстрый результат. Но если вы представляете, что мы сегодня поставим пушку у границы и будем стрелять, то этого не будет», — сказал Кондратович.

Как сообщает Reuters, в воскресенье снова был закрыт аэропорт Вильнюса после того, как несколько объектов, идентифицированных как вероятные гелиевые воздушные шары, вошли в ее воздушное пространство,

Реклама

Это уже четвертый подобный инцидент на этой неделе.

Литва заявила, что воздушные шары присылают контрабандисты, которые перевозят контрабанду сигарет, но также обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, близкого союзника президента России Владимира Путина, в том, что он не прекратил эту практику.

Напомним, вечером 23 октября российские военные самолеты нарушили государственную границу Литвы.Президент страны Гитанас Науседа прокомментировал этот инцидент.