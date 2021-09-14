Ливанский политик сравнил украинок с проститутками: посольство потребовало извинений

Экс-министр вспомнил, как предлагал ввезти в Ливан 10 тыс. российских или украинских женщин.

Бывший министр экологии Ливана Виам Ваххаб, который возглавляет партию "Аль Таухид Аль Араби", попал в скандал, сравнив украинок и россиянок с женщинами легкого поведения.

Об этом информирует Alquds Alarabi Newspaper.

Ваххаб в эфире местного телеканала вспомнил, как обсуждал с президентом страны Мишелем Ауном возрождение туризма в Ливане.

"Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, позвольте нам ввести 10 тыс. российских или украинских женщин", — заявил Ваххаб и добавил, что президент, услышав такое предложение, рассмеялся.

اهم 3 نقاط:

وئام وهاب عم يحكي عن الدعارة ♂️

سمر بو خليل ما علقت على هالحكي المقرف

رئيس الجمهورية ضحك على النكتة pic.twitter.com/LsIF2aKbq7 — Nasser Fakih (@fakihn) September 12, 2021

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После волны критики в соцсетях, партия "Аль Таухид Аль Араби" пыталась оправдать своего лидера. Там заявили, что Ваххаба "неправильно поняли".

"Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что-то другое", — говорится в сообщении.

В свою очередь посольство Украины в Ливане осудило высказывания Ваххаба. В дипучреждении отметили, что слова политика унижают достоинство граждан Украины, поэтому требуют публичного извинения.

Напомним, что Верховная Рада запретила показывать в рекламе обнаженные тела и использовать гендерные стереотипы.

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