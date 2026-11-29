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Ливия хочет взыскать с Украины компенсацию за удар по порту Бенгази
Речь идет о возмещении ущерба портовой инфраструктуре и местному бизнесу, а также выплат семьям погибших и пострадавшим.
Власти восточной части Ливии планируют потребовать от Украины финансовую компенсацию за удар по порту Бенгази.
Об этом заявил министр иностранных дел правительства, контролирующий восточную часть Ливии, Абдулхади аль-Хвайдж, сообщает Clash Report.
По словам чиновника, его правительство считает, что имеет «полное законное право требовать компенсации и возмещения» за нанесенный во время атак ущерб.
Аль-Хвайдж уточнил, что потенциальные требования будут предусматривать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, ливийская сторона настаивает на возмещении ущерба, причиненного портовой инфраструктуре и местным предприятиям.
В то же время представитель восточноливийских властей не уточнил, какую именно сумму планируют потребовать от Украины. Также пока неизвестно, когда могут выдвинуть соответствующие претензии и в какую инстанцию собираются обращаться.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим коллегой из Ливии после инцидента с кораблем РФ в порту Бенгази.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони не скрывала раздражение из-за военных операций Украины против российских судов в Средиземном море.