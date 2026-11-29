Атака в порту Ливии / © "Схеми"

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Власти восточной части Ливии планируют потребовать от Украины финансовую компенсацию за удар по порту Бенгази.

Об этом заявил министр иностранных дел правительства, контролирующий восточную часть Ливии, Абдулхади аль-Хвайдж, сообщает Clash Report.

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По словам чиновника, его правительство считает, что имеет «полное законное право требовать компенсации и возмещения» за нанесенный во время атак ущерб.

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Аль-Хвайдж уточнил, что потенциальные требования будут предусматривать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, ливийская сторона настаивает на возмещении ущерба, причиненного портовой инфраструктуре и местным предприятиям.

В то же время представитель восточноливийских властей не уточнил, какую именно сумму планируют потребовать от Украины. Также пока неизвестно, когда могут выдвинуть соответствующие претензии и в какую инстанцию собираются обращаться.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим коллегой из Ливии после инцидента с кораблем РФ в порту Бенгази.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони не скрывала раздражение из-за военных операций Украины против российских судов в Средиземном море.

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