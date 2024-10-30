Ливни в Испании повлекли за собой масштабные наводнения: есть погибшие

Внезапное наводнение опустошило восточную Испанию после сильных дождей.
В Испании в результате наводнений, накрывших южную и восточную части страны, погибли по меньшей мере 51 человек. Десятки людей до сих пор ждут спасения в Валенсии, застряв на крышах и в автомобилях.
Об этом сообщает Reuters.
Стихия 29 октября накрыла большую часть территории Испании от провинции Малага на юге до Валенсии на востоке. Власти наиболее пострадавших регионов рекомендовали людям оставаться дома и избегать любых несущественных поездок.
"Обнаружены тела погибших, но из уважения к семьям мы не собираемся предоставлять никаких дополнительных данных", – заявил глава региона Валенсия Карлос Масон.
Среди погибших в регионе Валенсия были дети.
В десятках видеороликов, размещенных в социальных сетях, показаны люди, оказавшиеся в ловушке под наводнением, некоторые из них держатся за деревья, чтобы их не забрало течением.
Власти использовали вертолеты, чтобы спасти некоторых жителей из их домов.
По данным испанского оператора аэропорта Aena, 12 рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города. Еще десять рейсов отменили.
Национальный железнодорожный оператор ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией из-за повреждений на железнодорожных путях. В регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.
В чем причина наводнений
Число погибших в Европе от наводнения оказалось самым ужасным с 2021 года, когда погибли почти 200 человек, преимущественно в Германии.
Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления учащаются из-за изменения климата.
По мнению метеорологов, потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.
Напомним, в ООН рассказали, как изменится привычная жизнь из-за изменений климата.
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