Ливни в Испании повлекли за собой масштабные наводнения: есть погибшие

В Испании в результате наводнений, накрывших южную и восточную части страны, погибли по меньшей мере 51 человек. Десятки людей до сих пор ждут спасения в Валенсии, застряв на крышах и в автомобилях.

Об этом сообщает Reuters.

Стихия 29 октября накрыла большую часть территории Испании от провинции Малага на юге до Валенсии на востоке. Власти наиболее пострадавших регионов рекомендовали людям оставаться дома и избегать любых несущественных поездок.

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"Обнаружены тела погибших, но из уважения к семьям мы не собираемся предоставлять никаких дополнительных данных", – заявил глава региона Валенсия Карлос Масон.

Среди погибших в регионе Валенсия были дети.

В десятках видеороликов, размещенных в социальных сетях, показаны люди, оказавшиеся в ловушке под наводнением, некоторые из них держатся за деревья, чтобы их не забрало течением.

Последствия смертоносных наводнений в Испании (4 фото)

Власти использовали вертолеты, чтобы спасти некоторых жителей из их домов.

По данным испанского оператора аэропорта Aena, 12 рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города. Еще десять рейсов отменили.

Национальный железнодорожный оператор ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией из-за повреждений на железнодорожных путях. В регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.

В чем причина наводнений

Число погибших в Европе от наводнения оказалось самым ужасным с 2021 года, когда погибли почти 200 человек, преимущественно в Германии.

Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления учащаются из-за изменения климата.

По мнению метеорологов, потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.

Напомним, в ООН рассказали, как изменится привычная жизнь из-за изменений климата.

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