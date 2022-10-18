Лиз Трасс сообщила свое решение о пребывании в должности премьер-министра Британии

Британская премьер извинилась за "ошибки", но заверила, что будет возглавлять Консервативную партию на следующих всеобщих выборах.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена остаться на своем посту, несмотря на призывы ряда парламентариев уйти в отставку.

Об этом она заявила в понедельник, 17 октября, в интервью телеканалу BBC.

"Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах. Я была избрана на эту должность, чтобы служить стране. Мы сталкиваемся с очень сложными временами, мы не можем тратить время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что должны", – сказала Трасс.

Она также признала свои ошибки и принесла извинения.

Также читайте Лиз Трасс официально стала премьером Великобритании

"Я действительно хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки. Я хотела помочь людям справиться с их счетами за электроэнергию, решить проблему высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро. Я признала это. Я назначила нового министра финансов с новой стратегией возобновления экономической стабильности", — подчеркнула премьер.

Под ошибками Лиз Трасс имела в виду свои планы по снижению налогов, которые пришлось упразднить, чтобы стабилизировать экономику.

В то же время, она добавила, что остается преданной “низким налогам и быстрому росту экономики”, но сохранение экономической стабильности теперь является “приоритетом”.

Напомним, 47-летняя Мэри Элизабет "Лиз" Трасс стала новой премьер-министром Великобритании 6 сентября этого года. Политика не раз отмечала, что полностью поддерживает Украину и считает, что российские войска нужно вытеснить с незаконно оккупированных территорий.

Читайте также: