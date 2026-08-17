Лобовое столкновение автомобилей: погибли пятеро подростков

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На автомагистрали M9 в графстве Килдер в Ирландии в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли пятеро подростков.

Об этом сообщает Lab Bible.

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Еще четыре человека, среди которых три женщины и мальчик, получили тяжелые травмы и находятся в больницах.

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Авария произошла около третьей развязки M9 недалеко от Ати. Экстренные службы получили сообщение об двигавшемся в южном направлении автомобиле полосой, предназначенной для движения на север.

Полиция подтвердила, что все пятеро погибших были подростками. Их тела доставили в больницу, где должны провести посмертные экспертизы.

Напомним, смертельная автокатастрофа произошла в Венгрии. На трассе М3 перевернулся польский пассажирский автобус. В результате ночной аварии погибли 12 человек, еще по меньшей мере 10 получили ранения разной степени тяжести.

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