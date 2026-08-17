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Лобовое столкновение автомобилей: погибли пятеро подростков
В Ирландии произошла лобовая авария. Все пятеро погибших были подростками. Их тела доставили в больницу, где должны провести посмертные экспертизы.
На автомагистрали M9 в графстве Килдер в Ирландии в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли пятеро подростков.
Об этом сообщает Lab Bible.
Еще четыре человека, среди которых три женщины и мальчик, получили тяжелые травмы и находятся в больницах.
Авария произошла около третьей развязки M9 недалеко от Ати. Экстренные службы получили сообщение об двигавшемся в южном направлении автомобиле полосой, предназначенной для движения на север.
Полиция подтвердила, что все пятеро погибших были подростками. Их тела доставили в больницу, где должны провести посмертные экспертизы.
Напомним, смертельная автокатастрофа произошла в Венгрии. На трассе М3 перевернулся польский пассажирский автобус. В результате ночной аварии погибли 12 человек, еще по меньшей мере 10 получили ранения разной степени тяжести.