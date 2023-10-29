Лобовое столкновение пассажирских поездов в Индии: много погибших и раненых (фото)

По меньшей мере 10 человек погибли и около 25 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов.

В воскресенье, 29 октября, в штате Андхра-Прадеш в Индии произошло столкновение двух пассажирских поездов, следовавших во встречных направлениях. Около 10 человек погибли, еще 25 получили травмы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное министерство железных дорог.

По предварительной информации, к столкновению поездов привела "человеческая ошибка".

Один из электропоездов остановился на путях из-за обрыва троса. В это время в него влетел скоростной экспресс, двигавшийся навстречу.

В результате столкновения с рельсов сошли два вагона и локомотив одного из поездов.

Индийские железные дороги являются четвертой по величине железнодорожной сетью в мире, государственной монополией руководит Железнодорожный совет. Правление подчиняется федеральному министерству путей сообщения.

Железнодорожная сеть переживает трансформацию стоимостью 30 миллиардов долларов США с новыми поездами и современными станциями благодаря настоянию премьер-министра Нарендры Моди по улучшению инфраструктуры и связи.

В воскресенье Моде сообщил на платформе социальных сетей X, что разговаривал с министром железных дорог. "Власть оказывает всю возможную помощь пострадавшим", – сказал он.

Напомним, недавно в Индии произошла самая ужасная железнодорожная катастрофа за два десятилетия, когда погибли около 300 человек.

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