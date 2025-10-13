Лобовое столкновение поездов в Словакии: министр назвал вероятную причину

Железнодорожная катастрофа на Востоке Словакии / © скрин с видео

На железной дороге в Словакии, в округе Рожнява, близ села Яблонов-над-Турньоу, столкнулись два скоростных поезда. По предварительным данным с места происшествия, вероятной причиной крушения является человеческий фактор.

Об этом идет речь на aktuality.sk со ссылкой на министра внутренних дел Матуша Шутай-Эштока.

Также известно, что полиция приступила к уголовному производству по статье об «общей угрозе».

Министр здравоохранения Камил Шашко сообщил, что 69 пострадавших были оперативно доставлены в больницы. Больницы в Рожняве и Кошице активировали травматологические планы.

Университетская больница имени Луи Пастера (UNLP) в Кошицах приняла 33 пациента. По словам руководителя клиники Растислава Бурды, четверо из них находились в тяжелом состоянии с непосредственной угрозой жизни.

Среди пострадавших есть украинец

Впоследствии стало известно, что в результате столкновения двух скоростных поездов пострадал 20-летний украинец, получающий помощь в местной больнице. Посольство Украины в Словакии поддерживает связь с его матерью пострадавшего. В то же время в ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится мужчина.

Вероятное злоупотребление и угроза обвала вагонов

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что обошлось без жертв, но назвал инцидент «чрезвычайным транспортным событием», вызванным, вероятно, сбоем человеческого фактора.

«По предварительным данным, речь не идет о системной ошибке, а о сбое человеческого фактора. Похоже, что один из машинистов локомотива допустил ошибку и, вероятно, не предпочел в движении», — прокомментировал министр.

Одного машиниста проверили на алкоголь и наркотики с отрицательным результатом. Другого, из-за тяжелых травм, доставили вертолетом в больницу, где будет отобран биологический материал.

Сообщается, что один из поездов после столкновения остался висеть над пропастью, поэтому существует угроза, что вагоны сорвутся со стремительного склона в глубокое ущелье. Полиция для документирования использовала дрон и 3D-сканер.

После аварии генеральный секретарь Ассоциации промышленных союзов и транспорта Андрей Ласз заявил, что одной из системных проблем является нехватка современных систем безопасности на железной дороге.

«В Словакии только менее 250 км из общих 3600 км путей оборудованы современной системой безопасности ETCS. Нигде больше ее нет. Если выходит из строя человеческий фактор, и машинист проезжает светофор на запретный сигнал, ничто не может предотвратить столкновение», — подчеркнул Ласз.

Он также призывал к немедленной модернизации и диджитализации транспортной инфраструктуры Словакии.