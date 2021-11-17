Лобстеры на миллион: таможня Гонконга задержала контрабандный деликатес, который везли в Китай

Лобстеры на миллион: таможня Гонконга задержала контрабандный деликатес, который везли в Китай

По подозрению в контрабанде задержали 15 человек.

Лобстеры на миллион – таможня Гонконга задержала деликатес, который контрабандой пытались ввезти в Китай.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 ноября.

Отмечается, что сейчас в Поднебесной под запретом лобстеры из Австралии. Они попали в список из-за конфликта между странами – австралийские власти настаивали на международном расследовании происхождения коронавируса, а Китаю инициатива не понравилась.

Поэтому многие импортные товары из Австралии попали под запрет. Стоимость изъятых лобстеров оценивается в миллион триста тысяч долларов. По подозрению в контрабанде задержали 15 человек.

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