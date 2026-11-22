Катастрофа на воде в Нигерии / © AP

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По меньшей мере 24 человека погибли в результате аварии пассажирской лодки на юге Нигерии. О трагедии в субботу сообщили представители местных экстренных служб.

Об этом сообщает AP.

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На юге Нигерии перевернулась лодка с людьми: погибли по меньшей мере 24 человека

По словам представителя Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Нигерии Манзо Эзеки, инцидент произошел в пятницу в штате Байэлса.

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Судно перевозило людей из одной общины в другую на похоронную церемонию, когда внезапно пошло ко дну.

Поисково-спасательная операция продолжается, но в агентстве не уточняют, сколько именно людей считаются пропавшими без вести.

Спикер полиции Муса Мохаммед в пятницу отметил, что спасателям удалось достать из воды 24 уцелевших пассажиров — все они обратились за медицинской помощью. Точное количество людей, находившихся на борту в момент крушения, власти до сих пор не называют.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность судна. Пассажиры просили водителя направить лодку к берегу, однако тот, по предварительной информации, отказался это сделать. После катастрофы водитель скрылся с места происшествия, а управителя судна правоохранители уже задержали.

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В правительстве штата призвали перевозчиков и пассажиров строго соблюдать правила безопасности на воде.

«Перегрузка, превышение скорости, безрассудство и поездки без спасательных жилетов должны прекратиться. Ни одно путешествие не стоит человеческой жизни», — заявила комиссар по вопросам информации штата Байэлса Эбиувоу Коку-Обияй.

В Нигерии такие катастрофы на воде случаются довольно часто. Из-за слабого контроля за соблюдением норм безопасности в стране нередко используют неисправные суда, на которых не хватает спасательных жилетов.

ДТП: последние новости

Напомним, в Шептицком районе Львовской области произошло смертельное ДТП с участием Mercedes-Benz ML 350 и Audi Q5. По данным полиции, 43-летний житель Шептицкого за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем под управлением 29-летнего жителя Радехова.

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В результате аварии четырехлетняя пассажирка Audi получила тяжелые телесные повреждения, медикам не удалось спасти ребенка.

Водитель Mercedes-Benz задержан правоохранителями в порядке статьи 208 УПК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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