Локализовать огонь не удается: в австрийских Альпах бушует один из самых больших лесных пожаров

Охваченная пламенем площадь увеличилась.
В австрийских Альпах бушует один из самых больших лесных пожаров за всю историю этой местности.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 28 октября.
За три дня площадь, охваченная пламенем, увеличилась с 5 до 115 гектаров. Локализовать огонь пожарным не удается. Местность практически непроходима – наземной технике крайне тяжело добраться до горного массива. Пожарные пытаются потушить огонь из воздуха - из 8 вертолетов.
Пожарные говорят, если ветер сменит направление, то тушить огонь станет еще сложнее и он начнет угрожать населенным пунктам.