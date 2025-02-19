"Локальная война через полгода": майор запаса НГУ назвал следующую жертву России

По его мнению, Кремль может проверить реакцию НАТО на 5-ю статью и напасть, скажем, на Эстонию.
Европейские страны должны присоединиться к войне против РФ своими войсками, в противном случае рискуют потерять собственные территории.
Такое мнение высказал майор запаса НГУ, военный эксперт Алексей Гетьман, передает "Еспресо".
"Очевидно, для многих стран завершение войны – это капитуляция Украины и "облегчение". Но Путин будет пытаться атаковать другие европейские страны", – считает Гетьман.
Он считает, что если Европа не будет помогать Украине в войне против РФ, рискует потерять свои территории. Ведь если Украина не сможет выдержать оборону, россияне могут попытаться атаковать какую-нибудь страну НАТО.
"Были расчеты, что россияне могут провести локальную войну примерно через полгода. Скорее всего, это будет балтийская страна. Это может быть Эстония, в частности Нарва. Туда могут зайти "зеленые человечки". Таким образом, Россия будет проверять реакцию НАТО на 5-ю статью", — предполагает Гетьман.
Он напомнил, что Европейский союз с экономической точки зрения такой же мощный, как Китай или Соединенные Штаты. Если посмотреть на валовой внутренний продукт, то ЕС, США и Китай производят примерно одинаковое количество товаров и услуг. Возможностей у ЕС не меньше, чем у США, считает эксперт.
"Война происходит в Европе, и самая большая опасность – для европейских стран. Надо создавать что-то вроде европейского НАТО. Президент Зеленский предложил создать единые Вооруженные силы ЕС, и это не новая идея. Разговоры об этом идут уже не первый год", – говорит Гетьман.
По его мнению, предложение о совместных Вооруженных силах Европы особенно не нравится полякам.
"Они (поляки – Ред.) прекрасно понимают, что в случае создания объединенных вооруженных сил Украина будет играть первую скрипку. Однако каждая страна должна отвечать за себя, и нужно быть скромнее в высказываниях", – добавил эксперт.
Ранее издание Politico писало, что эстонский город Нарва, расположенный на границе с Россией, стал центром противостояния постоянным провокациям со стороны Москвы, среди которых глушение навигации и использование беспилотников. Эксперты обеспокоены тем, что Россия может попытаться использовать подобный сценарий – "защиту русскоязычных" – в восточной Эстонии, где проживают этнические русские, в частности в городе Нарва.
Напротив Нарвы через реку расположен российский Ивангород. В 2023 году возле российско-эстонского пограничного перехода установили плакат с надписью "Границы России нигде не заканчиваются". На нем был изображен диктатор Владимир Путин.