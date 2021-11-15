Локдаун для невакцинированных: в Австрии вводят жесткие ограничения для непривитых граждан

Локдаун для невакцинированных: в Австрии вводят жесткие ограничения для непривитых граждан

Карантин усилили из-за вспышки коронавируса в стране.

Локдаун для невакцинированных. С сегодняшнего дня и до 25 ноября в Австрии вводятся жесткие ограничения для непривитых граждан.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 ноября.

Отмечается, что им запрещено выходить из дома без необходимости. Эти меры коснутся около трети населения Австрии, а это почти 2 миллиона граждан. Локдаун был введен из-за вспышки коронавируса – более 13 тысяч новых случаев было зафиксировано за прошедшие сутки. Полный курс вакцинации прошли 65% австрийцев.

Карантинные ограничения также были возвращены в Нидерландах – они касаются сферы услуг, торговли и массовых мероприятий. Сокращаются часы работы баров и ресторанов и даже дома можно принимать не более 4-х гостей. Это вызвало протесты в нескольких городах, где они завершились столкновениями с полицией, 15 человек задержали.

Новости мира: в Австрии вводят жесткие ограничения для невакцинированных

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