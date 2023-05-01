Локомотив, взорванный в Брянской области РФ, принадлежит Беларуси – сообщество железнодорожников РБ

Локомотив есть белорусским, а цистерны, скорее всего, российськие.

Локомотив, взорванный в понедельник, 1 мая в Брянской области РФ, принадлежит "БелЖД", в том числе Гомельскому депо.

Об этом Мотоьлько Помощи подтвердило сообщество железнодорожников Беларуси.

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Белорусские расследователи установили, что на появившихся в Сети свежих фото четко видно, что локомотив, сошедший с рельсов в Брянской области, принадлежит "БелЖД". В частности, взорванный железнодорожный поезд — это локомотив серии 2ТЭ10, приписанный в Беларуси только двум депам — Гомель и Витебск.

Отмечается, что каждый локомотив имеет два уникальных номера – серийный номер и восьмизначный код. Также на пол вагонах четко виден логотип БЖД, принадлежащий белорусской железной дороге. А цистерны, вероятнее всего, российские.

На Брянщине сошел с рельсов грузовой поезд

Напомним, 1 мая в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожный путь, из-за чего с рельсов сошел грузовой железнодорожный поезд. Он перевозил нефтепродукты и пиломатериалы. После того как он перевернулся, возник пожар.

Местные власти заявили, что на линии "Брянск-Унеча" сработало неустановленное взрывное устройство. Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что пострадавших нет.

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