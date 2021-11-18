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Ломали забор и швыряли камни: в Польше заявили о новых попытках массового пересечения границы мигрантами (видео)

Ломали забор и швыряли камни: в Польше заявили о новых попытках массового пересечения границы мигрантами (видео)

Associated Press

Чтобы мигранты попали в Польшу, белорусские спецслужбы провели разведку территории и, вероятно, повредили заграждение.

В Польшу в ночь на 18 ноября пыталась прорваться группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками. Были задержаны более 100 нелегалов.

Об этом сообщает Минобороны Польши в Twitter.

Отмечается, что якобы белорусские силовики сначала провели разведку на границе, и, вероятно, сломали часть забора, чтобы мигранты могли прорваться. Кроме того, мигранты швыряли камни в польских военных.

"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церковне. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", — сказано в сообщении.

Как сообщает полиция Подлясского воеводства в Twitter, на полицейских напали двое мужчин в форме, которые стояли на белорусской стороне и забросали камнями сотрудников. Один из полицейских получил удар камнем в ногу.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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