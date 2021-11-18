Ломали забор и швыряли камни: в Польше заявили о новых попытках массового пересечения границы мигрантами (видео)

Чтобы мигранты попали в Польшу, белорусские спецслужбы провели разведку территории и, вероятно, повредили заграждение.
В Польшу в ночь на 18 ноября пыталась прорваться группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками. Были задержаны более 100 нелегалов.
Об этом сообщает Минобороны Польши в Twitter.
Отмечается, что якобы белорусские силовики сначала провели разведку на границе, и, вероятно, сломали часть забора, чтобы мигранты могли прорваться. Кроме того, мигранты швыряли камни в польских военных.
"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церковне. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", — сказано в сообщении.
Как сообщает полиция Подлясского воеводства в Twitter, на полицейских напали двое мужчин в форме, которые стояли на белорусской стороне и забросали камнями сотрудников. Один из полицейских получил удар камнем в ногу.
Żołnierze białoruskiego Specnazu kierowali wczorajszym atakiem migrantów в Dubiczach Cerkiewnych. pic.twitter.com/LC4PkXbWNI— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 18, 2021
Dziś w nocy doszło do inspirovanej przez Białorusinów próby неlegalнго przekroczenia granicy в Dubiczach Cerkiewnych. Группа около 100 migrantów продолжала участвовать в пресс-поле. pic.twitter.com/U5euWpufiL— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 18, 2021
Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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