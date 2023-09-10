"Ломай все, что можно": у Зеленского ответили президенту Бразилии, который пообещал не арестовывать Путина

В Офисе президента резко ответили бразильскому главе Луису Инасиу Лула да Силве на его заявление о том, что он не арестует российского диктатора Владимира Путина в Бразилии, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро, который пройдет в 2024 году.

Президенту Бразилии ответил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал заявление бразильского президента неприемлемым.

"Действительно, зачем ратифицировать Римский устав, если вы не собираетесь его выполнять? Зачем строить репутацию страны только для того, чтобы ее свести на нет ради... приглашения в 2024 году Путина, регулярно заявляющего, что намеренно совершает преступления против украинцев? Зачем вам вообще правила, если вы собираетесь нарушать их ради скандального популизма?", — написал Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что президент Бразилии является автором курса: "ломай все, что можно". По его словам, Луис Инасиу Лула да Силва выступает за беспредел "ради российских убийц".

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив диктатора в незаконной депортации сотен детей из Украины.

Путин не посетил G20 в Дели Накануне там приняли декларацию, в которой не осуждали Россию за войну в Украине, но призвали все государства не применять силу для захвата территории.

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