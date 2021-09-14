Лондон, Нью-Йорк, Сидней: какие города наилучшие для жизни и инвестиций в бизнес

Лондон, Нью-Йорк, Сидней: какие города наилучшие для жизни и инвестиций в бизнес

Инвестировав в развитие экономики стран, где расположены эти города, можно получить вид на жительство.

Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Сингапур и Цюрих признали лучшими городами для жизни и инвестиций в бизнес.

Об этом говорится в результатах исследования компании Henley & Partners, занимается планированием проживания и гражданства.

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Компания определила 25 городов мира, где зарубежные бизнесмены могут получить вид на жительство с помощью инвестиционных иммиграционных программ. Фактически, чтобы проживать в выбранной стране, предприниматель должен вложить деньги в ее экономику.

Города оценивали по десятью категориям: образ жизни, налоги, образование, недвижимость, охрана здоровья, безопасность, инфраструктура, стабильность, защищенность от COVID-19 и наличие инвестиционных иммиграционных программ.

Лондон занял первое место в рейтинге, поскольку его показатели достигли лучших результатов в сфере образования, безопасности и стабильности. По результатам исследования, Нью-Йорк отлично подходит для бизнеса и образования как глобальный центр финансов и коммерции, который предлагает доступ к более 130 высших учебных заведений.

Сидней, Сингапур, Цюрих следующие в рейтинге. В частности, Сидней стал первым по показателю безопасности. Сингапур отличается низким уровнем преступности и простоте ведения бизнеса, а Цюрих — самым высоким уровнем здравоохранения и стабильности.

Среди других городов, признанных комфортными для проживания и ведения бизнеса: Вена, Лиссабон, Дубай, Рига, Лимасол, Афины, Бангкок и Порт-Луи.

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