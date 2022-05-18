Лондон поддерживает идею международного трибунала над диктатором Путиным – глава МИД Британии

Лондон поддерживает идею криминального международного трибунала над российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.
Отмечается, что трибунал преследует цель судить главу Кремля и других российских лидеров за войну, которую они начали 24 февраля 2022-го в Украине.
Такое мнение высказала руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.
По ее словам, Британия стремится найти самый эффективный способ преследования совершивших "ужасные военные преступления, в частности изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц".
"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом" — сказала Трасс.
Тасс говорит, что Великобритания направила поддержку в Украину, чтобы помочь собрать доказательства. Речь идет, в частности, о показаниях свидетелей и видеодоказательствах.
"Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания бесспорно рассматривает возможность его поддержки", говорит руководитель британского министерства иностранных дел.
Как сообщалось, в Литве парламент проголосовал за признание России государством-террористом. За соответствующую резолюцию проголосовали все 128 депутатов Сейма. В литовском парламенте заявили, что кремлевский режим стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому такие действия должны быть признаны геноцидом, а Россия является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.
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