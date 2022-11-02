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Лопнули четыре колеса: в аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний"

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На борту находились 70 пассажиров и пять членов экипажа.

В Иркутском аэропорту совершил аварийную посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний".

У него лопнули четыре колеса.

Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Самолет прилетел в Иркутск из Душанбе.

На борту находились 70 пассажиров и пять членов экипажа.

В результате аварийной посадки никто не пострадал.

В то же время уже полтора часа над аэропортом кружит еще один самолет, который не может совершить посадку из-за борта, находящегося на полосе.

Напомним, в России продолжается мобилизация, несмотря на заявления властей о ее завершении.

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