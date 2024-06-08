Лось атаковал пожилую женщину: BILD показал реалии уральских горожан

В городе Салават в российском Башкортостане жители спального района среди бела дня увидели молодого лося, бегавшего между домами и припаркованными автомобилями.

Об этом пишет BILD.

Когда на пути лося случайно оказалась пожилая женщина с собакой, он сбил ее с ног и побежал дальше.

Издание отмечает, что женщина отделалась синяками, пес остался невредимым. Сохатый после совершенного нападения скрылся в лесу.

Лось – один из самых больших видов оленей. Вес "подростка" этого вида составляет не менее 300 кг, а рост чуть менее 2 метров.

Стоит отметить, что уральский город Салават – это не маленькая деревня на опушке леса, а город республиканского значения и один из крупнейших промышленных центров Башкортостана с населением почти 150 тысяч человек.

Напомним, в США жираф вытащил из пикапа маленькую девочку, когда та хотела его покормить. Но ребенок не испугался и попросил родителей купить ему сувениры с изображением животного.

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