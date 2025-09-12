"Лови, фашист!": убийца соратника Трампа оставил красноречивые послания на гильзах

22-летний Тейлор Робинсон, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка / © Associated Press

В пятницу, 12 сентября, американские власти официально подтвердили, что подозреваемым в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, который был близким соратником Дональда Трампа, является 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. Среди доказательств — брошенное стрелком оружие и патроны с красноречивыми надписями на гильзах.

Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Юта Спенсер Кокс, передает ABC News.

«Я хочу поблагодарить членов семьи Тайлера Робинсона, которые поступили правильно в этом деле и смогли доставить его в правоохранительные органы», — сказал он.

По словам Кокса, в четверг вечером друг семьи связался с офисом шерифа округа Вашингтон и сообщил, что Робинсон признался или намекнул, что убил Кирка.

Следователи опросили члена семьи Робинсона, который сказал, что подозреваемый «стал более политически настроенным в последние годы», сказал Кокс.

В качестве примера он привел случай, когда Робинсон пришел на ужин, и в разговоре с другим членом семьи упомянул, что Кирк приезжает в Университет долины Юты. Они обсудили, почему он им не нравится и какие у него взгляды.

Среди доказательств причастности к преступлению была винтовка, найденная в кустах возле здания, где произошла стрельба, и несколько гильз с надписями. На одной было написано: «Эй, фашист, лови!» — что, по словам Кокса, «говорит само за себя». На другой — был припев итальянской антифашистской песни «Bella, ciao», а еще на другой было написано: «Если ты это читаешь, то ты гей, ха-ха-ха».

22-летнего Робинсона удерживают под стражей в тюрьме округа Юта. Ожидается, что обвинительные документы против него будут поданы в начале следующей недели.

Губернатор штата добавил, что не может сказать, сотрудничает ли подозреваемый с правоохранительными органами.

По словам официальных лиц, Тейлор Робинсон не был студентом Унверситета Юта, а проживал со своей семьей в городе Сент-Джордж, расположенном на юге округа Вашингтон, примерно в четырех часах езды от Орема, где произошла стрельба.

Пресс-конференция состоялась вскоре после того, как президент Дональд Трамп подтвердил, что подозреваемый в убийстве задержан.

По словам Трампа, выйти на след предполагаемого убийцы помог кто-то из его близкого окружения. Позже он добавил, что это был отец подозреваемого.

«Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь», — сказал американский президент.

Напомним, сообщая о смерти Чарли Кирка, который после ранения умер в больнице, президент Трамп назвал этого праворадикального активиста «великим и даже легендарным».