Ловушка 80-летнего цикла: знаменитое пророчество предусмотрело раскол в США — что ждет мира дальше

Мир затаил дыхание: ученые высчитали точные сроки завершения 80-летнего цикла глобального кризиса. Почему США угрожает нестабильность и чем это рисковано / © Associated Press

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История Соединенных Штатов движется не линейно, а подчиняется четким 80-летним циклам, и сейчас американское общество находится на пороге финального, разрушительного этапа очередного цикла, а весь мир затаил дыхание в ожидании.

Об этом пишет британское издание Daily Mail, анализируя знаменитую социологическую теорию «Четвертого поворота» (The Fourth Turning).

Опубликованная в 1997 году книга Уильяма Штрауса и Нила Хоу «Четвертый поворот» утверждает, что американская история разворачивается повторяющимися 80-летними циклами, каждый из которых завершается периодом потрясений, известным как «кризис».

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Авторы, также введшие термин «миллениалы», предусмотрели, что эта бурная эпоха завершится драматическим потрясением примерно в 2026 году. Их прогноз вызвал новый интерес благодаря нескольким событиям, которые, по мнению поклонников, согласуются с предупреждениями книги.

Авторы писали, что кризис, который начнется в середине 2000-х годов, достигнет кульминации примерно в 2020 году, а затем перейдет к окончательному решению через шесть лет.

Некоторые читатели связывают этот прогноз с пандемией COVID-19, в то время как другие указывают на экономические и социальные потрясения в последние два десятилетия.

Но видение книги по поводу того, что будет дальше, далеко не обнадеживающее, поскольку Штраус и Хау предупреждали, что решение текущего цикла может коренным образом изменить Америку и даже поставить под угрозу выживание американской нации.

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Штраус и Хоу писали: «Если катализатор кризиса появится по графику примерно в 2005 году, то кульминация наступит примерно в 2020 году, а решение — примерно в 2026 году».

«Какой будет Америка, когда выйдет из Четвертого поворота? История не дает никаких гарантий.

Авторы предостерегали, что нынешний кризис и его окончательное решение могут иметь глубокие последствия, пишущий: «Это может означать длительное поражение, от которого возможно даже наша (американская — Ред.) нация — никогда не оправится»

Хотя «Четвертый поворот» не предусматривал именно таких событий, как 11 сентября 2001 года, финансового кризиса 2008 года или пандемии Covid-19, сторонники утверждают, что он точно предсказал более широкое направление развития США.

Книга предупреждала, что Америка идет к периоду глубокой нестабильности, характеризующейся экономическими потрясениями, политическим расколом, снижением доверия к институтам и рядом национальных кризисов.

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Сторонники этой теории отмечают, что авторы предполагали, что кульминацией беспорядков станет пандемия Covid-19 примерно в 2020 году, что, по их словам, совпадает с прогнозами потрясения того года.

Критики, однако, утверждают, что прогнозы были достаточно широкими, чтобы основные события можно было ретроактивно сопоставить с теорией, отмечая, что авторы никогда конкретно не прогнозировали ни один из этих кризисов.

Наиболее тревожное в книге предупреждение сосредоточено на том, что, по мнению авторов, может произойти, если кризисная эпоха достигнет своей критической точки.

Штраус и Хоу утверждали, что общества на протяжении истории часто разрушались под тяжестью войны, болезней, политических потрясений или экономических катастроф. Они предостерегали, что Америка не должна считать, что она застрахована от такой же участи.

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Авторы предполагали, что следующий крупный кризис может иметь разные формы, начиная от разрушительной войны или пандемии и заканчивая терроризмом, гражданскими беспорядками или даже авторитарным правлением.

«Как многие американцы знают из собственного прошлого, история дает многочисленные примеры обществ, которые были стерты с лица земли, перемолотыми до повиновения или так жестоко избитыми, что они возвращаются в варварство», — писали они.

Авторы предупредили, что будущий кризис может иметь последствия гораздо хуже, чем что-либо, что пережили современные поколения, добавив, что американцы не должны считать, что нация всегда будет спасена от «унижения и полного разрушения».

В основе теории лежит убеждение, что американская история проходит через повторяющиеся циклы, продолжающиеся примерно 80 лет, каждый из которых разделен на четыре фазы: Взлет, Пробуждение, Раскрытие и, наконец, Кризис, известный как Четвертый Поворот.

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По словам Штрауса и Хоу, Соединенные Штаты сейчас приближаются к началу цикла, начавшегося после Второй мировой войны. Они утверждали, что предыдущие циклы завершились определением национальных потрясений, таких, как Американская революция, Гражданская война и Вторая мировая война.

Позже теория снова привлекла внимание после финансового кризиса 2008 года, который некоторые сторонники рассматривали как доказательство того, что Четвертый поворот уже начался.

В книге также были сделаны наблюдения по понижению веры в американскую мечту, которые многие поклонники сейчас считают поразительно пророческими.

Штраус и Хоу писали, что американцы становятся все более оптимистичными по отношению к собственному будущему, в то же время теряя уверенность в перспективах своих детей и нации в целом.

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Почти три десятилетия спустя некоторые читатели утверждают, что эти проблемы стали отличительной чертой современной американской жизни.

После смерти Штрауса в 2007 году Хоу вернулся к этой теории в своей книге 2023 года. Хотя он отодвинул ожидаемую кульминацию на 2030-е годы, он утверждал, что нынешний период нестабильности является частью того же исторического цикла.

Несмотря на мрачные предупреждения, Хоу утверждает, что теория в конце концов предлагает обнадеживающее послание.

Так же, как предыдущие кризисные эпохи в конце концов уступали место периодам восстановления и обновления, он считает, что нынешняя нестабильность в конечном счете пройдет, потенциально положив начало новой эре гражданского доверия, стабильности и социальной сплоченности к середине 2030-х годов.

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Для Украины теория «Четвертого поворота» имеет критическое значение, ведь наше государство надеется на США как глобального арбитра и будущего гаранта безопасности после окончания войны с РФ.

Ранее эксперты предупредили, что Украина может стать жертвой политики Трампа.

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