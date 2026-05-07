За более чем 25 лет правления Владимир Путин превратил 9 мая в фундамент нового государственного культа. Однако сегодня эта идеологическая конструкция начала разрушаться, избивая по репутации самого диктатора и размывая его имидж «непреклонного кормчего».

Полномасштабное вторжение в Украину по своей продолжительности уже превысило срок участия СССР во Второй мировой войне, а регулярные налеты украинских беспилотников на российские тылы все более наглядно демонстрируют уязвимость самой РФ, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, у Путина нет побед, которые можно было бы праздновать. В связи с застоем на линии фронта, потерями российских войск, превышающими миллион человек, ухудшением экономической ситуации и повсеместными ракетными и дроновыми ударами в последние месяцы по стране распространилось глубокое недовольство. Это, возможно, самый серьезный вызов правлению Путина на сегодняшний день — и может оказаться коварнее, чем неудачная попытка переворота, предпринятая Евгением Пригожиным в 2023 году.

В то же время ограничения, оправдывающиеся необходимостью предотвратить удары беспилотников, настолько суровы, что даже националисты, поддерживающие войну, стали говорить о приближающейся революции. В московских салонах циркулируют слухи о якобы подготовке переворота и внутренних разборках между разными подразделениями силовых структур.

«Это не означает, что революция неизбежна, и не означает, что Путина, которому сейчас 73 года, скоро отстранятся от власти. Но смена настроений поразительна по сравнению с декабрем прошлого года, когда российские чиновники были вдохновлены надеждами на то, что президент Трамп будет оказывать давление на Украину, США отменят экономические санкции и произойдет экономический бум», — пишет WSJ.

Издание отмечает, что с психологической точки зрения переломный момент наступил в январе. В это время так называемая «специальная военная операция» Путина по продолжительности превзошла войну 1941–1945 годов против нацистской Германии.

«С тех пор каждый день усиливает ощущение, что мы недостойны памяти наших дедов. Путин создал этот культ дедов, и теперь это обернулось против него», — сказал политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов.

Анастасия Кашеварова, известная российская медийная личность, поддерживающая войну, подчеркнула смену настроений в обществе, когда на этой неделе отметила в Telegram, что деды во время Второй мировой войны «к настоящему времени уже достигли Берлина, а мы по какой-то причине продолжаем просто угрожать кулаками» и нести.

«Парад 9 мая стал для Путина ловушкой»

Около 70% населения России, включая районы, расположенные в 1000 милях от России и считавшие себя безопасными, теперь находятся в зоне досягаемости Киева. Сначала эти атаки способствовали эффекту сплочения вокруг флага, но теперь, когда украинские силы начали действовать более эффективно, они лишь демонстрируют слабость Путина, отмечает WSJ.

«Сегодня Путина воспринимают как старого деда, не знающего реального положения дел в жизни людей. Его больше не воспринимают как защитника. Его больше не воспринимают как Супермена», — сказал Александр Баунов, старший научный сотрудник Центра Карнеги.

В то же время парад 9 мая стал для Путина ловушкой, отмечают эксперты.

«Если бы Путин мог свободно выбирать, он бы не проводил этот парад. Он не хочет стоять где-то на открытом воздухе, учитывая ущерб, нанесенный российской системе воздушного наблюдения и ПВО, а также то, как украинские беспилотники и ракеты выбирают места для полетов. Но из-за квазирелигийного значения 9 мая он также не может не проводить парад», — говорит военный эксперт Нико Ланге.

Теперь все россияне, возможно, за исключением Путина, стали понимать, что война идет не по плану. Галлямов, бывший спичрайтер Путина, отмечает, что люди, которым раньше было безразлично к политике, теперь считают модным выражать политические взгляды, беспокоиться о страданиях народа и жаловаться на власть. «Исторически подобные веяния обычно предшествуют революциям», — сказал он.

Напомним, с марта 2026 года Путин находится в состоянии повышенной тревоги из-за страха перед возможным покушением. В Кремле опасаются внутреннего сговора, использования дронов политическими элитами и вероятной дестабилизации со стороны бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

