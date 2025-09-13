Ловушка для НАТО: эксофицер британской армии раскрыл, почему на самом деле дроны РФ ворвались в Польшу

Атака дронов на Польшу / Иллюстративный фото / © Getty Images

После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что поручил вооруженным силам предоставить варианты для усиления противовоздушной обороны НАТО. Аналогичные призывы прозвучали и от других стран Альянса, включая Францию, Германию и Нидерланды. Однако это совершенно неправильная реакция, полностью отвечающая намерениям России.

Об этом заявил полковник в отставке британской армии Ричард Кэмп в своей колонке для The Telegraph.

Не провокация, а ловушка

Комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что инцидент приблизил страну к военному конфликту «больше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны», Кемп отметил, что это утверждение, как и предположения других экспертов о том, что Россия якобы «тестирует НАТО», не отвечают действительности.

«Путину нет необходимости проверять нашу реакцию на входящие в воздушное пространство НАТО дроны, потому что он уже точно знает, какой она будет: никакой», — пишет Ричард Кэмп.

Он напомнил, что максимум 19 дронов вошли в воздушное пространство Польши, и этого недостаточно, чтобы спровоцировать значительную реакцию со стороны Запада. Североатлантический альянс подтвердил это, заявив, что инцидент не требует применения статьи 5, которая предполагает, что нападение на одного члена является нападением на всех.

«В ту же ночь 415 беспилотников и 43 ракеты были запущены по украинским городам. Вот как выглядит крупномасштабная провокация, господин Туск», - подчеркнул полковник.

Истинная цель «вторжения»

По мнению Кемпа, этот инцидент является частью той же модели действий, которую Россия следует с начала полномасштабного вторжения в Украину. Затяжная и чрезвычайно дорогая война, главной причиной которой являются постоянные поставки оружия с Запада, заставила Путина прибегнуть к «политической войне». Эта война предусматривает пропагандистские усилия, кибератаки и устрашения, чтобы убедить западные страны сократить или прекратить поставки оружия Украине.

Настоящей целью этого вторжения дронов, по словам полковника, было «внушить страх среди стран НАТО до такой степени, что они будут стремиться сконцентрировать большие средства противовоздушной обороны для защиты Польши, и, как следствие, откажут Украине в ресурсах, в которых она так остро нуждается» .

И именно такую реакцию мы наблюдаем, поскольку политические лидеры говорят об усилении собственной ПВО. Сейчас именно системы противовоздушной обороны нужны Украине больше всего, ведь атаки на украинские города стали для Путина основной стратегией.

Каким должен быть правильный ответ НАТО

Ответ на инцидент должен быть прямо противоположным тому, на что рассчитывает Путин. Кемп не отрицает, что страны НАТО должны развивать собственную противовоздушную оборону, ведь эта отрасль была чрезвычайно запущена на Западе. Однако с учетом существующего дефицита средств ПВО приоритетом должно быть предоставление как можно большего количества доступных систем Украине, а не их содержание в резерве или развертывании в Польше или других частях Европы .

«Он слишком занят в Украине, и последнее, чего он хочет, это расширять этот конфликт. Это было очевидно с самого начала: несмотря на агрессивную антизападную риторику, он был очень осторожным, чтобы избежать прямого столкновения с НАТО», — объясняет Кемп.

Лучшим способом сдержать Путина, по его мнению, не позволить ему победить в Украине. Это не только спасет жизнь и укрепит позиции Киева на предстоящих переговорах, но и выиграет драгоценное время для НАТО, чтобы усилить свою собственную оборону, которой так долго пренебрегали.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин ищет новую войну , именно поэтому «Шахеды» нарушили воздушное пространство Польши. По мнению Жданова, фактически Путин проверяет реакцию НАТО на вторжение России в одну из стран Альянса.