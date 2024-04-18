"Ловушка" для саммита мира в Швейцарии: дипломат о позиции Китая по приглашению Москвы

Председатель правления Украинского кризисного медиацентра, экспосол Украины в США Валерий Чалый подверг сомнению позицию Пекина, который заявил, что его участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии зависит от присутствия российской делегации.

Об этом пишет Эспрессо.tv.

"На сегодняшний день, это была бы ловушка, если бы Россию пригласили и Россия присутствовала там, ловушка для Украины. Это очевидно, потому что российские условия не изменились — это капитуляция Украины и подчинение Москве", — прокомментировал Чалый возможное участие России в Глобальном саммите мира .

Дипломат уверен, что войну можно закончить вообще без переговоров с агрессором.

"Я даже вам скажу больше, не нужно Россию иметь ни за каким столом переговоров – это в идеальной ситуации. То есть войны заканчиваются и не только за столом, когда формально что-то подписывают, это решения, которые могут быть сделаны в рамках международного права. Если и когда удастся Россию остановить, тогда международное право автоматически возвращается и тогда совсем другие условия", — подчеркнул Валерий Чалый.

По его мнению, российские власти сейчас не желают заканчивать войну, потому что считают, что могут захватить еще больше территорий Украины и усилить свои позиции.

Недавно в Китае заявили, что не приедут на саммит, если не будет России.

"Так что, позиция Китая зависит от Москвы? Я сомневаюсь, потому что это слабая позиция Китая в этой ситуации. Но учитывая, что этот саммит в Швейцарии важен, но не решит сейчас все вопросы, можно говорить об уровне участия. может иметь тот или иной уровень участия – от наивысшего уровня, как это планируют США и другие наши партнеры. Возможно, не Си Цзиньпин, а кто-то другой может принять участие – министр иностранных дел. что его позиция зависит от приглашения или не приглашения Москвы, я считаю, это слабый Пекин, меня это удивляет», – заметил Чалый.

Напомним, Швейцария объявила дату и место проведения Глобального саммита мира. Приглашения на участие в саммите будут направлены лидерам от 80 до 100 государств мира.

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