Ловушка для Запада или признание краха: российские аналитики заговорили о невозможности победы РФ

Из-за застоя на фронте, колоссального дефицита бюджета и постоянных ударов украинских беспилотников давление на российского диктатора Владимира Путина относительно завершения войны стремительно растет, а его начальные цели эксперты называют абсолютно недостижимыми.

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

Российский наступательный потенциал на поле боя постепенно угасает, финансовые ресурсы Кремля тают, а регулярные удары украинских дронов вглубь России усугубляют недовольство среди местного населения.

О критической ситуации, в которой оказался российский диктатор Владимир Путин, и его попытках найти выход из тупика в войне против Украины пишет The Washington Post.

Российские эксперты признают невозможность победы

В политическом истеблишменте РФ появляется все большее число признаков раскола и осознания реального краха путинских планов.

Аналитики указывают на такие ключевые факторы, которые ломают стратегию Кремля:

  • Известный российский академик Василий Кашин в ведущем аналитическом журнале РФ заявил, что полная ликвидация украинского режима принципиально недостижима без длительной военной оккупации всей страны, что для России технически невозможно.

  • Благодаря постоянной западной поддержке Россия больше не способна превалировать Украину в военных расходах и технологиях, а мобилизационные усилия Киева успешно уравновешивают ограниченную призывную систему РФ.

  • Аналитика Татьяна Станова отмечает, что военное превосходство России рассеивается, а поскольку Путин теряет контроль над ситуацией, единственным его способом реагирования остается хаотическая эскалация.

Логистический коллапс и финансовая катастрофа

Острые проблемы для окупантов создают удары украинских беспилотников средней дальности. Они серьезно нарушили логистические сети вдоль сухопутного коридора в Крым, из-за чего на аннексированном полуострове зафиксирован масштабный дефицит бензина и введено нормирование топлива. Чтобы вернуть инициативу или заманить Запад в переговорную ловушку, Кремль усиливает ракетный террор против мирных городов.

Параллельно с этим российская экономика испытывает колоссальную нагрузку из-за жестких санкций и раздувания военных расходов.

Кризис внутри РФ стремительно углубляется по нескольким направлениям:

  • Министерство финансов РФ готовит жесткие бюджетные сокращения во всех гражданских областях после того, как дефицит бюджета в первом квартале удвоился.

  • Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг публично выругался из-за финансовой дыры в 11 триллионов рублей (около 150 миллиардов долларов), предупредив о риске возврата гиперинфляции в 1992 году.

  • Ежемесячные потери РФ на фронте составляют десятки тысяч человек, а из-за контроля зон боевых действий украинскими дронами раненые оккупанты почти не имеют шансов вернуться в строй.

По оценкам европейских чиновников, при текущей интенсивности потерь Кремль будет вынужден либо объявить очередную крайне непопулярную мобилизацию осенью, либо полностью остановить свое наступление из-за нехватки ресурсов. По мнению эксголовы британской разведки MI6 Алекса Янгера, ситуация движется к моменту, когда действия русской армии станут стратегически неважными.

Напомним, аналитики ISW отмечают, в Путин пошел на безумное решение из-за плохих новостей о войне. Дефицит бюджета РФ уже превысил критические прогнозы на 2026 год. Тем не менее, диктатор настаивает на продолжении агрессии и требует новых денег на армию.

