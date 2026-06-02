Ловушка для Запада или признание краха: российские аналитики заговорили о невозможности победы РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Российский наступательный потенциал на поле боя постепенно угасает, финансовые ресурсы Кремля тают, а регулярные удары украинских дронов вглубь России усугубляют недовольство среди местного населения.

О критической ситуации, в которой оказался российский диктатор Владимир Путин, и его попытках найти выход из тупика в войне против Украины пишет The Washington Post.

Российские эксперты признают невозможность победы

В политическом истеблишменте РФ появляется все большее число признаков раскола и осознания реального краха путинских планов.

Реклама

Аналитики указывают на такие ключевые факторы, которые ломают стратегию Кремля:

Известный российский академик Василий Кашин в ведущем аналитическом журнале РФ заявил, что полная ликвидация украинского режима принципиально недостижима без длительной военной оккупации всей страны, что для России технически невозможно.

Благодаря постоянной западной поддержке Россия больше не способна превалировать Украину в военных расходах и технологиях, а мобилизационные усилия Киева успешно уравновешивают ограниченную призывную систему РФ.

Аналитика Татьяна Станова отмечает, что военное превосходство России рассеивается, а поскольку Путин теряет контроль над ситуацией, единственным его способом реагирования остается хаотическая эскалация.

Логистический коллапс и финансовая катастрофа

Острые проблемы для окупантов создают удары украинских беспилотников средней дальности. Они серьезно нарушили логистические сети вдоль сухопутного коридора в Крым, из-за чего на аннексированном полуострове зафиксирован масштабный дефицит бензина и введено нормирование топлива. Чтобы вернуть инициативу или заманить Запад в переговорную ловушку, Кремль усиливает ракетный террор против мирных городов.

Параллельно с этим российская экономика испытывает колоссальную нагрузку из-за жестких санкций и раздувания военных расходов.

Кризис внутри РФ стремительно углубляется по нескольким направлениям:

Реклама

Министерство финансов РФ готовит жесткие бюджетные сокращения во всех гражданских областях после того, как дефицит бюджета в первом квартале удвоился.

Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг публично выругался из-за финансовой дыры в 11 триллионов рублей (около 150 миллиардов долларов), предупредив о риске возврата гиперинфляции в 1992 году.

Ежемесячные потери РФ на фронте составляют десятки тысяч человек, а из-за контроля зон боевых действий украинскими дронами раненые оккупанты почти не имеют шансов вернуться в строй.

По оценкам европейских чиновников, при текущей интенсивности потерь Кремль будет вынужден либо объявить очередную крайне непопулярную мобилизацию осенью, либо полностью остановить свое наступление из-за нехватки ресурсов. По мнению эксголовы британской разведки MI6 Алекса Янгера, ситуация движется к моменту, когда действия русской армии станут стратегически неважными.

Напомним, аналитики ISW отмечают, в Путин пошел на безумное решение из-за плохих новостей о войне. Дефицит бюджета РФ уже превысил критические прогнозы на 2026 год. Тем не менее, диктатор настаивает на продолжении агрессии и требует новых денег на армию.

Новости партнеров