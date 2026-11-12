Ловушка или новые возможности: чем рискуют украинцы в Польше, которые переходят на карту CUKR

Украинцы в Польше не спешат переходить на CUKR

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Украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, могут перейти на специальную карту избитую CUKR. Она дает право легально проживать в стране еще три года, но фактически изменяет правовую основу пребывания: вместо статуса UKR человек получает польское разрешение на временное проживание.

Почему такой переход может быть невыгоден для части украинцев, пояснил в своем видео в TikTok пользователь Андрей Шевчук.

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Почему украинцы затрудняются переходить на CUKR

«Как только вы переходите на карту CUKR, вы теряете защиту от Европейского Союза и становитесь полностью зависимым от польского законодательства», — пояснил автор видео.

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В этой оговорке есть важный юридический нюанс. Получение карты CUKR означает, что человек выходит из режима временной защиты и переходит на польское разрешение на проживание на определённый срок. Как объясняет Управление по делам иностранцев Польши (Urząd do Spraw Cudzoziemców), после получения карты статус UKR автоматически меняется на CUKR. При этом временная защита в ЕС продлена до 4 марта 2028 года, но после перехода на CUKR человек уже не пользуется правами, предусмотренными именно этим механизмом.

Утрата статуса RUS означает, что человек больше не пользуется частью прав и льгот, предусмотренных для получателей временной защиты. В частности, уходит возможность бесплатно проживать и питаться в центрах коллективного размещения. Выплату 800+ можно и дальше получать, но уже при условии соответствия требованиям общего законодательства Польши.

Важная деталь: сама подача заявления на CUKR не лишает статуса UKR. Смена происходит после получения готовой карты. Поэтому не следует путать момент подачи документов с моментом перехода на новый статус.

Что дает карта CUKR взамен

Главное преимущество – трехлетнее разрешение на временное проживание в Польше. Его владелец может работать без дополнительного разрешения, а работодателю уже не нужно сообщать о трудоустройстве иностранца. Также разрешено вести предпринимательскую деятельность на тех же условиях, что и гражданам Польши.

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Карта вместе с действующим загранпаспортом дает право путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение каждые 180 дней. Кроме того, время проживания в Польше на основании CUKR будет засчитываться в срок, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС. В то же время, после трех лет карта не продолжается автоматически — следующее разрешение придется оформлять по общим правилам.

Изменять статус также следует с учетом собственных обстоятельств. Например, карта CUKR может быть более удобной для тех, кто планирует надолго остаться в Польше, работать и строить там жизнь. Тем, кому важны льготы именно по программе временной защиты, переход может оказаться невыгодным.

По данным OKO.press, на 28 октября украинцы подали 77460 заявлений на получение CUKR, хотя государственная оценка количества потенциальных заявителей составила около 800 тысяч. Пока новым документом воспользовалась лишь небольшая часть тех, кто мог на него претендовать.

Напомним, в начале ноября стало известно о резком сокращении количества украинцев с действующим статусом временной защиты в Польше: всего за месяц их уменьшилось примерно на 81 тысячу. Причинами стали новые требования к подтверждению личности и переход части украинцев на другие виды на жительство, в частности CUKR.

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