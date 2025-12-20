Оборона Европы / © ТСН.ua

На фоне подготовки возможных мирных договоренностей между Киевом и Москвой западный мир охватывает предчувствие новой войны. Опасения, что следующей целью Кремля станет одна из стран НАТО, трансформируется в уверенность: масштабное столкновение с РФ практически невозможно отвлечь.

Как пишет директор Евразийской программы по нераспространению в Центре исследований по нераспространению имени Джеймса Мартина Ханна Нотте в своем материале для Financial Times, независимо от исхода войны в Украине, Европа в ближайшие годы, вероятнее всего, столкнется с реваншистской и высокомилитаризованной.

Почему громкие прогнозы о войне с РФ могут быть опасны

Нотте отметила, что Кремль не скрывает своего постоянного намерения отвергнуть границы НАТО и пересмотреть архитектуру безопасности Европы. Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин все чаще говорит о том, что, если Европа начнет войну, Россия будет готова сражаться.

Кроме того, новая стратегия национальной безопасности США, ориентирующая политику Штатов на «патриотические европейские партии», часто симпатизирующих Москве, подчеркивает риск того, что Европа может оказаться в стратегической изоляции в противостоянии с агрессивной Россией, считает Нотте. Она добавила, что в то же время население Европы в большинстве своем остается апатичным перед лицом гибридной кампании РФ, которая создает проблемы.

Нотте напомнила о настойчивых дебатах и задержках в принятии решений об увеличении расходов на оборону среди европейских стран за последние три с половиной года. По ее словам, Европу нужно подтолкнуть к действиям, в противном случае она не будет готова к возможной угрозе со стороны России.

Однако автор статьи подчеркнула, что и в чрезмерной обеспокоенности возможным грядущим нападением РФ на страны НАТО есть свои «подводные камни». Она отметила, что после того, как Европа ошиблась в своем убеждении, что Россия не вторгнется в Украину в феврале 2022 года, некоторые европейцы теперь, похоже, перегибают палку, убеждая себя и других, что нападение на Европу неизбежно.

Решится ли Кремль на прямое нападение?

Нотте уверена, что трезвый анализ всегда должен оставаться открытым для того, что Россия, какой бы враждебной она ни была, не решится на крупномасштабное нападение на страну НАТО. По ее словам, он должен допускать возможность того, что Кремль сочтет, что нынешняя гибридная кампания полностью отвечает ее целям.

Более того, Нотте добавила, что громкие заявления о неизбежности войны с Россией могут привести к эскалации. Она подчеркнула, что российская элита уже прибегает к зеркальной риторике, заявляя о том, что именно Европа, перевооружаясь, готовится к войне против РФ.

Нотте резюмировала, что противостояние с Россией будет еще долго оставаться неотъемлемой частью европейской безопасности. Однако это делает еще более важным для европейцев поиск путей снижения военного риска с Россией и тщательное взвешивание своих слов и действий.

Напомним, 11 декабря в Берлине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны готовиться к войне. Он подчеркнул, что Россия вернула в ЕС войну, масштабы которой могут вырасти в мировую.