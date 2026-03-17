Ловушка на Ближнем Востоке: почему России максимально выгодна новая война с участием США

Иран.

Реклама

Россия расширяет военную поддержку Ирана на фоне операции США и Израиля на Ближнем Востоке. Москва не только усилила обмен разведданными с Тегераном, но передает технологии беспилотников и тактический опыт ведения войны.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal .

По информации источников, Россия передает Ирану спутниковые снимки, позволяющие более точно определять цели для ударов. Один из чиновников отметил, что эти данные поступают со спутниковой сети, управляемой ВКС РФ.

Реклама

Кроме того, Москва предоставляет компоненты для модернизированных дронов «Шахед». Они улучшают связь, навигацию и наводку, что делает эти беспилотники более эффективными в боевых условиях.

Отдельным направлением сотрудничества есть передача тактического опыта.

Россия консультирует Иран по использованию дронов, в частности по количеству беспилотников в атаках и высоте их применения. Эти рекомендации базируются на опыте войны против Украины, где РФ активно применяла массированные удары дронами.

Военные аналитики отмечают, что атаки Ирана уже демонстрируют схожесть с российской тактикой.

Реклама

Удары по США: новые возможности Ирана

По данным источников, Иран уже использовал полученную помощь для ударов по американским радиолокационным системам в Персидском заливе. Это свидетельствует о повышении точности и координации атак, а также о повышении боевых возможностей иранских сил.

Хотя у России и Иран нет официального военного союза, их сотрудничество усиливается. Москва является одним из ключевых поставщиков военной техники для Тегерана, а страны регулярно проводят совместные учения.

В то же время, именно Иран ранее передал России ударные дроны «Шахед», которые начали активно использоваться в войне против Украины еще в 2022 году.

«С этого времени Москва начала производить их на собственной территории и совершенствовала их для более точной навигации и наведения, а также для противодействия радиоэлектронному подавлению. Сейчас она делится некоторыми из этих инноваций с Ираном», — говорится в материале.

Реклама

Бывший аналитик ЦРУ Джим Ламсон подчеркнул, что помощь России носит ограниченный характер, однако остается важной.

«Категории помощи, которую оказывает Россия, включая спутниковые данные и советы по тактике использования дронов, ограничены, но все же ценны для войны и способности Ирана поражать конкретные военные объекты», — сказал он.

В то же время он отметил, что Москва могла бы оказать гораздо больше поддержки, но ограничивается из-за политических факторов.

Почему это выгодно России

Аналитики обращают внимание, что Россия извлекает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о росте цен на нефть, что критически важно для российской экономики.

Реклама

Кроме того, эскалация в регионе отвлекает Запад от войны в Украине и влияет на поставку ресурсов, в частности средств противовоздушной обороны.

«Закрытие Ормузского пролива, по которому проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, привело к росту цен на нефть», — отмечает издание.

Помощь России в войне с Ираном — последние подробности

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану дроны типа «Шахед», которые Тегеран уже использовал для ударов по американским базам и странам Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Россия фактически отказалась от какого-либо нейтралитета и заявляет о поддержке Ирана в его противостоянии с США и Израилем.

Реклама

В частности, посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью заявил, что Россия «не является нейтральной» в этом конфликте и сознательно поддерживает Тегеран.

В то же время, российская сторона традиционно пытается переложить ответственность за эскалацию на Запад и Израиль. Келин подверг критике международное сообщество за то, что оно обвиняет Иран в обострении ситуации, и заявил, что, по его мнению, Тегеран лишь «отвечает на атаку» со стороны США и Израиля.