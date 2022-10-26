"Ложь и манипуляции": в России изменили тактику заманивания зэков на войну

Людям предлагают воевать по месяцу за каждый год тюрьмы

Российское руководство решило изменить тактику вербовки заключенных на войну против Украины, используя манипуляции и ложь.

Такое мнение в своем интервью на телеканале FREEДОМ высказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

Он отметил, что теперь заключенным не говорят о подписанном контракте или обязательствах на несколько месяцев. Вместо этого брошенных на войну заключенных просят продержаться несколько дней или недель, за это обещают им пересмотр их дел и амнистию.

"Они тоже понимают, что эти люди буквально неделю и их нет. Они это им не говорят. И потому, мол, себе спокойно Вы там месяц продержитесь. После месяца будем рассматривать, давать вам амнистию, как-то отпускать", — сказал Ягун.

Также заключенным говорят, что они должны отвоевать по месяцу за каждый год отсидки, которую они должны были провести в тюрьме. Таким образом, человеку, которому оставалось отсидеть 2 года, предлагается провоевать два месяца.

"То есть, говорят любую ложь, главное затащить в армию", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны спецназа Афганистана начали получать предложения от РФ о "работе" на территории Украины.

Также мы ранее информировали, что ВСУ в сутки уничтожили склад боеприпасов, 5 грузовиков с БК и 10 кадыровцев в Луганской области.

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