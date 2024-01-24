Ложь пропагандистов почти разоблачена: в Сети появилась запись разговора россиян после падения Ил-76

Обнародовали разговор россиян после падения Ил-76 в Белгородской области. Так, сотрудник пункта управления полетами позвонил в пожарную часть, чтобы вызвать спасателей на место происшествия. Он заявил, что на борту находились ракеты.

Об этом написал российский оппозиционер Александр Невзоров.

"Предлагаем к прослушиванию сегодняшний разговор оператора вышки военного аэродрома с дежурным пожарной спасательной части №25 села Бехтиевка, Корочанского района, Белгородской области", – написал он.

В Сети появилась запись разговора россиян после падения Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Все, кто находился на борту, погибли. В РФ заявили, что там были украинские военнопленные.

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