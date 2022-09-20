"Ложитесь спать": почему перенесли нашумевшее обращение Путина к россиянам и когда его покажут

В росСМИ появилась информация, что обращение Путина ожидается завтра утром.

Трансляция обращения российского диктатора Владимира Путина, которое должны были показать сегодня, перенесена на 21 сентября.

Об этом пишет издание Forbes.ru по ссылке на собственные источники в Администрации Путина.

По информации издания, трансляцию перенесли, чтобы показать, когда "проснется Дальний Восток". Как известно, максимальная разница во времени между Москвой и ее отдаленными регионами составляет +8-9 часов.

Между тем, РосСМИ уже удалили анонс трансляции с обращением президента РФ, запланированной на сегодня.

Российские пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Синоньян намекнули, что обращение покажут завтра.

"Завтра", – коротко написал в соцсетях пропагандист Соловьев. "Ложитесь спать", — добавила Симоньян.

Российское издание "Московский Комсомолец" сообщает, что спикер Путина Дмитрий Песков "не выходит на связь, хотя его засыпали вопросами".

Позже в РосСМИ появилась информация, что обращение Путина ожидается с 9:00 до 10:00 мск 21 сентября.

Между тем, в Сети предполагают, что в Кремле до сих пор затрудняются с принятием окончательного решения по мобилизации, а международное сообщество и собственное окружение давит на Путина с требованием не идти на эскалацию.

Напомним, что сегодня российские СМИ пестрили новостями о срочном видеообращении Путина и Шойгу, возможном объявлении частичной мобилизации в России и аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В Белом доме заявили, что, по их данным, Путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию в РФ.

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