"Лучше умереть от коронавируса, чем сгореть живьем": число жертв пожара в Ираке возросло до 92

"Лучше умереть от коронавируса, чем сгореть живьем": число жертв пожара в Ираке возросло до 92

Один из волонтеров рассказал, что обнаружил на месте пожара тела двух девушек, которые умерли в объятиях друг друга.

В Ираке во вторник, 13 июля, до 92 возросло число жертв масштабного пожара в больнице аль-Хуссейн для больных COVID-19 в Насирии.

Об этом со ссылкой на Иракское государственное агентство новостей сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в результате инцидента "пострадали многие другие". В то же время источники в здравоохранении Ирака оспаривают сообщение о количестве погибших, заявляя, что официальное число жертв достигает 88.

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Известно, что отделение, в котором вспыхнул огонь, открылось всего три месяца назад. В трех его палатах размещалось 70 коек для инфицированных коронавирусом.

По словам главы гражданской обороны Ирака Халида Бохана, здание построено из дешевых легковоспламеняющихся материалов. К тому же, по словам уборщика медучреждения Али Карара, в отделении размещалось всего четыре огнетушителя и отсутствовала система пожарной сигнализации.

Премьер-министр страны Мустафа аль-Казими созвал экстренное заседание и распорядился об аресте главы здравоохранения в мухафазе Ди-Кар, директора больницы и начальника гражданской обороны города. Правительство также начало расследование.

Сейчас рассматривают две основные версии пожара, в том числе короткое замыкание и взрыв кислородного баллона.

Тем временем в городе вспыхнули массовые протесты. Люди обвиняют в смертельном инциденте как местные власти, так и центральное правительство в Багдаде.

Ахмед Ресан, который был свидетелем возгорания, сказал, что все началось с дыма. "Но все бежали — и сотрудники, и даже правоохранители. Через несколько минут произошел взрыв", — отметил он, добавив, что пожарные прибыли только через час.

Спасатели тушили пожар всю ночь, а на рассвете перед больницей начали раскладывать тела погибших.

20-летний волонтер Али Халид, который работал на месте происшествия, рассказал, что обнаружил тела двух молодых девушек, которые умерли в объятиях. "Как бы они не боялись, они умерли, обнимая друг друга", — поделился мужчина.

Эксперты говорят, что халатность в государственных больницах Ираке вызвала "токсическое" недоверие между пациентами и врачами. И хотя сейчас страна переживает очередной серьезный всплеск COVID-19 (на прошлой неделе Ирак зафиксировал рекордные девять тысяч заражений за сутки), многие больные отказываются обращаться за медицинской помощью.

Али Аббас Салман, который эвакуировал своего болеющего коронавирусом отца из горящей больницы поклялся, что больше не поместит мужчину в больницу. "Он хочет, чтобы я забрал его домой. Он сказал: "Лучше умереть от коронавируса, чем сгореть заживо", — пояснил Салман.

Напомним, что пожар в изоляторе для больных COVID-19, размещенном в больнице аль-Хуссейн в Насирии, вспыхнул в понедельник, 12 июля.

Это второй подобный инцидент в Ираке в этом году. В частности, в апреле в пожаре в багдадской больнице для больных COVID-19, который произошел в результате взрыва кислородных баллонов, погибли 82 человека, а еще 110 получили ранения.

Немало жертв сгорели или задохнулись. К тому же, в момент инцидента в медучреждении находились десятки родственников "тяжелых" пациентов. После инцидента тогдашний министр здравоохранения Хасан аль-Тамими подал в отставку.

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