Украинский фильм вошел в топ-5 документальных лент Национального совета кинокритиков США
Фильм "Одна битва за другую" получил главные награды, включая лучший фильм, режиссуру (Пол Томас Андерсон) и лучшую мужскую роль (Леонардо Ди Каприо).
Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review, NBR) объявил своих лауреатов в 2025 году. Настоящим триумфатором стал фильм "Одна битва за другую", собравший главные награды, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Пол Томас Андерсон), "Лучший актер" (Леонардо Ди Каприо) и "Лучший актер второго плана" (Бенисио).
Соответствующий список обнародован на сайте Национального совета кинокритиков США.
Главные победители 2025 года
Премия NBR, основанная еще в 1909 году, отмечает выдающиеся достижения в кинематографе. В этом году для избрания лауреатов было пересмотрено 265 фильмов.
Лучшим фильмом названа "Одна битва за другую". Его режиссер Пол Томас Андерсон получил награду как Лучший режиссер.
В актерских номинациях победили:
Лучший актер: Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другую").
Лучшая актриса: Роуз Бирн ("Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула").
Лучший актер второго плана: Бенисио Дель Торо ("Одна битва за другую").
Лучшая актриса второго плана: Инга Ибсдоттер Лиллеас (Сентиментальная ценность).
Президент NBR Энни Шульхоф заявила, что Пол Томас Андерсон создал "смелый, смешной и увлекательный фильм, который, несомненно, является одним из самых значительных фильмов о мире, в котором мы живем".
Другие важные номинации
Совет также отметил работы в специфических жанровых и технических категориях:
Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер ("Грешники").
Лучший адаптированный сценарий: Клинт Бентли и Грег Кведар (Train Dreams).
Лучший анимационный фильм: Arco.
Лучший международный фильм: "Это был просто несчастный случай".
Лучший документальный фильм: "Прикрытие".
Лучший режиссерский дебют: Ева Виктор ("Прости, детка").
Прорывное выступление: "Погоня за Infiniti" ("Одна битва за другую").
Выдающиеся достижения в каскадерском искусстве: "Миссия невыполнима: Финальная расплата".
Премия NBR "За свободу слова": "Положи душу на руку и иди".
Чествование лауреатов премии NBR состоится на торжественном мероприятии во вторник, 13 января 2026 года, в Нью-Йорке.
Лучшие фильмы года (Списки NBR)
В дополнение к основным номинациям, NBR обнародовала списки лучших работ в разных категориях:
Лучшие фильмы года (в алфавитном порядке): Аватар: Огонь и пепел, F1, Франкенштейн, Джей Келли, Марти Верховный, Прокат Семья, Грешники, Поезд Мечты, Пробуждение Мертвец: Достать ножи Тайна, Зла: Во имя добра .
5 лучших международных фильмов (в алфавитном порядке): Девушка-левша, Любовь, которая остается, Секретный агент, Сентиментальная ценность, Sirat.
5 лучших документальных фильмов (по алфавиту): "2000 метров к Андреевке", "Приходите посмотреть на меня в хорошем свете", "Моя мама", Джейн Натчез, Оруэлл: 2+2=5 .
10 лучших независимых фильмов (в алфавитном порядке): "Балтимороны", "Верни ее", "Отец", "Мать", "Сестра", "Брат", "Дружба", "Хороший мальчик", "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнул", "Вдохновитель, малыш-сырванец" .