Украинский фильм вошел в топ-5 документальных лент Национального совета кинокритиков США

NBR объявила лауреатов 2025 года / © Одесский международный кинофестиваль

Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review, NBR) объявил своих лауреатов в 2025 году. Настоящим триумфатором стал фильм "Одна битва за другую", собравший главные награды, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Пол Томас Андерсон), "Лучший актер" (Леонардо Ди Каприо) и "Лучший актер второго плана" (Бенисио).

Соответствующий список обнародован на сайте Национального совета кинокритиков США.

Главные победители 2025 года

Премия NBR, основанная еще в 1909 году, отмечает выдающиеся достижения в кинематографе. В этом году для избрания лауреатов было пересмотрено 265 фильмов.

Лучшим фильмом названа "Одна битва за другую". Его режиссер Пол Томас Андерсон получил награду как Лучший режиссер.

В актерских номинациях победили:

Лучший актер: Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другую").

Лучшая актриса: Роуз Бирн ("Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула").

Лучший актер второго плана: Бенисио Дель Торо ("Одна битва за другую").

Лучшая актриса второго плана: Инга Ибсдоттер Лиллеас (Сентиментальная ценность).

Президент NBR Энни Шульхоф заявила, что Пол Томас Андерсон создал "смелый, смешной и увлекательный фильм, который, несомненно, является одним из самых значительных фильмов о мире, в котором мы живем".

Другие важные номинации

Совет также отметил работы в специфических жанровых и технических категориях:

Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер ("Грешники").

Лучший адаптированный сценарий: Клинт Бентли и Грег Кведар (Train Dreams).

Лучший анимационный фильм: Arco.

Лучший международный фильм: "Это был просто несчастный случай".

Лучший документальный фильм: "Прикрытие".

Лучший режиссерский дебют: Ева Виктор ("Прости, детка").

Прорывное выступление: "Погоня за Infiniti" ("Одна битва за другую").

Выдающиеся достижения в каскадерском искусстве: "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Премия NBR "За свободу слова": "Положи душу на руку и иди".

Чествование лауреатов премии NBR состоится на торжественном мероприятии во вторник, 13 января 2026 года, в Нью-Йорке.

Лучшие фильмы года (Списки NBR)

В дополнение к основным номинациям, NBR обнародовала списки лучших работ в разных категориях:

Лучшие фильмы года (в алфавитном порядке): Аватар: Огонь и пепел, F1, Франкенштейн, Джей Келли, Марти Верховный, Прокат Семья, Грешники, Поезд Мечты, Пробуждение Мертвец: Достать ножи Тайна, Зла: Во имя добра .