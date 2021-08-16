Лучшие фотографии планеты: необычная семья из Эфиопии, "скала" на кухонном столе и горячие пейзажи Исландии

Лучшие фотографии планеты: необычная семья из Эфиопии, "скала" на кухонном столе и горячие пейзажи Исландии

Организаторы всемирного конкурса Earth Photo объявили победителей 2021 года.

Победу в конкурсе Earth Photo 2021 получил триптих с изображением эфиопской семьи, которая, вопреки обыкновению, не отправляет ребенка не работу на полях, а позволяет получать образование.

Об этом сообщили на официальном сайте конкурса его организаторы — Лесное хозяйство Англии и Королевское географическое общество.

Победители были выбраны в шести категориях из короткого списка из 55 фотографий и четырех фильмов. Всего же на рассмотрение жюри, которое возглавляет фоторепортер, лауреат Пулитцеровской премии Мариса Рот, поступило более 2000 фоторабот.

Общую победу и первый приз в категории "Люди" получила Рози Халлам с триптихом "Право на образование" — на фото изображена девочка Селамау, которая первой в своей семье продолжила обучение после младших классов, ее мать Меселех и отца Марко.

Фото: .earthphoto.world

В номинации "Место" победу присудили неожиданно иронической работе, в которой автор воссоздал на своем кухонном столе гору Хаф-Доум в национальном парке Йосемити. Поскольку пандемия коронавируса ограничила фотографов в передвижении, Эдвард Бэйтмен для этого фото воспользовался 3D-пейзажем, полученным на основе географических данных Геологической службы США, и небольшого аэрозольного распылителя.

Фото: .earthphoto.world

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Скрытый геотермальный источник на малолюдном высокогорном плато в Исландии, который зафиксировал фотохудожник Маркус ван Хаутен, получил первую награду в номинации "Природа". Снимок называется "Голубой бассейн".

Фото: .earthphoto.world

В категории "Леса, меняются" победу присудили работе "Лес-сад" Роберто Буэно — аэрофото лесных склонов возле ступенчатых виноградников в Испании.

Фото: .earthphoto.world

В категории "Климат перемен" лучшей признали серию снимков Антонио Переса под названием "Море движет нас", которые были сделаны в африканской Гане. На фото — портреты людей, пострадавших от эрозии побережья в Западной Африке.

Фото: .earthphoto.world

Фото: .earthphoto.world

Фото: .earthphoto.world

В категории "Видео" победил короткий фильм Пьерпаоли Миттики и Алессандро Тесея "Семипалатинский полигон, преступление ядерных испытаний".

Конкурс Earth Photo проводится ежегодно, чтобы побудить к обсуждению мира и его обитателей.

Напомним, в прошлом году состоялся фотоконкурс посвященный лучшим фотографиям и видеороликам, созданным с помощью беспилотников со всего мира.

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