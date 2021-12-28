Лучшие самолеты-разведчики США будут следить за передвижением войск России у границ с Украиной

Лучшие самолеты-разведчики США будут следить за передвижением войск России у границ с Украиной

Это одна из первых миссий, которую ВВС США открыто осуществили в украинском воздушном пространстве.

Два лучших самолета-разведчика ВВС США пролетели над восточной Украиной неподалеку от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками. Они следили за маневрами Вооруженных сил РФ из акватории Черного моря и с территории Украины.

Об этом сообщает американский журнал Forbes.

Как пишет издание, в миссии принимали участие самолеты наземного наблюдения E-8C и сигнальной разведки RC-135 V. Отмечается, что это одна из первых миссий, которую ВВС США открыто осуществили в украинском воздушном пространстве. Этот полет произошел девять месяцев спустя после того, как Россия начала наращивать потенциальные силы, готовясь к вторжению в Украину.

Дислокацию российской армии отслеживали американские самолеты E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и RC-135 во время пролета над Черным морем и Украиной. По данным журнала, США следят за размещением РФ и собирают разведданные об Украине.

Напомним, в России снова заговорили о "защите своих граждан за границей" с применением армии. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сказал, что одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за границей, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.

Следует отметить, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия завезла во временно оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, чтобы создать плацдарм для влияния в регионе.

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