Луганские боевики поблагодарили Лукашенко за проведение следственных действий с Протасевичем

В обращении "генпрокурор" так называемой "ЛНР" выразил благодарность за содействие лично белорусскому президенту и КГБ Беларуси.

Благодарность за возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем было опубликовано в среду, 16 июня на сайте "прокуратуры ЛНР". Об этом сообщает белорусский Telegram-канал "Наша Ніва".

"От имени Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики и от себя лично выражаю искреннюю благодарность председателю Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, Комитету Государственной Безопасности, за предоставленную следователю Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем", — говорится в опубликованном обращении.

В белорусском издании отметили, что в понедельник, 13 июня, глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гара заявил, что никаких запросов на проведение следственных действий с Протасевичем из-за рубежа не поступало.

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Как сообщалось ранее, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил боевиков "ЛНР" в Беларусь для проведения следственных действий с задержанным соучредителем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем и его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее предупредил белорусского президента Александра Лукашенко о санкциях из-за возможного визита боевиков "ЛНР".

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